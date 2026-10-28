गीता का 1 श्लोक, जो खोल देगा तरक्की के सारे बंद दरवाजे! बस छोड़नी होंगी ये 3 आदतें

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत, लगन और सही दिशा में प्रयास करना जरूरी होता है। कई बार आपके अथक प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और व्यक्ति के पास प्रतिभा और अवसर होने के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ पाता है। इसकी वजह उसकी कुछ ऐसी आदतें हो सकती हैं, जो धीरे-धीरे उसकी बुद्धि, रिश्तों और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने ऐसी ही तीन प्रवृत्तियों से दूर रहने की सीख दी है। आइए जानते हैं गीता के इस श्लोक का अर्थ और जीवन में इसका महत्व। गीता का कौन-सा श्लोक देता है सफलता की सीख? श्रीमद्भगवद्गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण काम, क्रोध और लोभ को मनुष्य के पतन का कारण बताते हैं। यह श्लोक हमें अपनी इच्छाओं, भावनाओं और लालच पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है।

श्लोक: त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ अर्थ: कामना, क्रोध और लोभ आत्म-विनाश के तीन द्वार हैं। इसलिए मनुष्य को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। इस श्लोक का संदेश केवल धार्मिक जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे करियर, आर्थिक फैसलों और व्यक्तिगत रिश्तों पर भी लागू होता है। 1. काम: हर चीज पाने की जिद से बचें श्री कृष्ण बताते हैं कि इच्छाएं रखना गलत नहीं है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं जब इच्छाएं जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं और व्यक्ति के लिए वो इच्छाएं उनकी कमजोरी बनने लगती हैं। ऐसे में वह गलत फैसले ले सकता है। यही नहीं दूसरों से लगातार तुलना करना और तुरंत सब कुछ पाने की चाह रखना व्यक्ति के असंतोष को बढ़ा सकता है।

2. क्रोध: गुस्से में लिए फैसले बिगाड़ सकते हैं काम क्रोध के कारण व्यक्ति कई बार ऐसी बातें कह देता है, जिनका पछतावा उसे बाद में होता है। गुस्से में लिया गया फैसला कार्यस्थल पर विवाद, रिश्तों में दूरी और महत्वपूर्ण अवसरों के नुकसान का कारण बन सकता है।

क्या सीख मिलती है? किसी बात से नाराज होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुकें और परिस्थिति को समझने का प्रयास करें। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर अधिक विवेकपूर्ण होता है। 3. लोभ: अधिक पाने की चाह में न खोएं सही रास्ता धन और सफलता की इच्छा स्वाभाविक है, लेकिन लालच में व्यक्ति अपनी सीमाएं भूल सकता है। अधिक लाभ कमाने की जल्दबाजी में जोखिम भरे फैसले लेना या गलत साधनों का सहारा लेना भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है।

क्या सीख मिलती है? अपनी जरूरतों और महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाएं। सफलता के साथ ईमानदारी और संतोष को भी महत्व दें। गीता के श्लोक की क्या है सीख? श्रीकृष्ण के इस श्लोक से गीता में यह सीख देते हैं कि व्यक्ति अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अपनी इच्छाओं पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखें, क्रोध के समय धैर्य बनाए रखें और लालच के बजाय सही निर्णयों को प्राथमिकता दें, तो बड़ी से बड़ी सफलता भी हासिल की जा सकती है।