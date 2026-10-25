शोक से विचलित मन को कैसे संभालें? श्रीमद्भगवद् गीता का यह श्लोक देगा अद्भुत शांति और जीवन की सीख

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। जीवन में किसी अपने को खोने का दुख शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। किसी प्रियजन के जाने से मन में खालीपन, बेचैनी और कई सवाल पैदा होते हैं। कभी-कभी इंसान यह समझ नहीं पाता कि इस दुख से बाहर कैसे निकले और जीवन को दोबारा कैसे संभाले। ऐसे समय में श्रीमद्भगवद्गीता मन को नई दिशा देने में मदद करती है।

गीता के श्‍लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में ऐसी बातें बताई हैं, जो दुख की घड़ी में धैर्य और आत्मचिंतन का रास्ता दिखाती हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को शोक और विवेक के संबंध में समझाते हैं। यह श्‍लोक आपके मन को भी शांत कर सकता है।

श्रीमद्भगवद्गीता का श्लोक: अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ हिंदी अर्थ: भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो, जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, जबकि तुम्हारी बातें ज्ञानियों जैसी हैं। ज्ञानी व्यक्ति न जीवित लोगों के लिए और न ही मृत लोगों के लिए इस प्रकार शोक करते हैं।

इस श्लोक का संदेश यह नहीं है कि दुख महसूस करना गलत है। बल्कि यह समझना जरूरी है कि दुख के बीच भी जीवन की सच्चाई को समझने और विवेक बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। आत्मा अजर-अमर है, शरीर नश्वर गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है। शरीर मिट जाता है, मगर आत्‍मा कभी नहीं मरती। श्रीकृष्ण बताते हैं कि शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा को शाश्वत माना गया है। मृत्यु जीवन की एक ऐसी सच्चाई है, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा से बदल नहीं सकता।

इस विचार को समझने से किसी अपने को खोने का दर्द तुरंत समाप्त नहीं होता, लेकिन यह जीवन और मृत्यु की सच्‍चाई दिखाती है और दुख से निपटने में मदद करती है। किसी प्रियजन की यादें, उनके संस्कार और उनसे मिली सीख हमारे जीवन में में हमेशा रहती हैं। भले ही वह व्‍यक्ति प्रत्‍यक्ष रूप से हमारे बीच न हो, मगर उसी सीख हमेशा हमारे साथ होती हैं।

परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें संसार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समय, परिस्थितियां और रिश्तों के स्वरूप बदलते रहते हैं। किसी अपने के जाने के बाद इस सच्चाई को स्वीकार करना बेहद कठिन होता है। फिर भी धीरे-धीरे वास्तविकता को स्वीकार करना मन को संभलने में मदद करता है।

स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि हम उस व्यक्ति को भूल जाएं या उससे जुड़े प्रेम को कम कर दें। इसका अर्थ है कि उसकी यादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। शोक में भी खुद को संभालना जरूरी किसी प्रियजन के निधन पर रोना, उदास होना और उनकी कमी महसूस करना स्वाभाविक है। गीता में भावनाओं को दबाने के बजाय विवेक और धैर्य के साथ जीवन का सामना करने की प्रेरणा दी गई है।