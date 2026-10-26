आपके जीवन की डोर असल में किसके हाथ में है? गीता के इन 3 श्लोकों में श्रीकृष्ण ने खोला सबसे बड़ा रहस्य

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में श्रीमद्भगवद्गीता एक धार्मिक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्लोकों के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण ने जीवन, कर्म, धर्म, ज्ञान और आत्मा से जुड़े रहस्यों को सरल तरीके से समझाया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गीता में बताई बातों को जीवन में अपनाने से सफलता के मार्ग खुलते हैं और सुख-दुख में समान भाव बनाए रखने की प्रेरणा मिलती है।

गीता के 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि सत्त्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं, जो आत्मा को शरीर से बांधकर रखते हैं। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में आपको गीता के 3 श्लोकों के माध्यम से बताएंगे कि प्रकृति के 3 गुण हमारा जीवन कैसे चलाते हैं?

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ गीता के इस श्लोक के द्वारा भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण सत्त्व, रज और तम हैं। ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांध देते हैं। मुख्य संदेश इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं। जब व्यक्ति की आत्मा प्रकृति के संपर्क में आती है, तो ये तीनों गुण उसे मोह और सुख-दुःख के जाल में बांध देते हैं। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत॥ भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मूल प्रकृति संपूर्ण भूत-प्राणियों की योनि है। मैं उसमें चेतन रूपी बीज स्थापित करता हूं, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। मुख्य संदेश भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि यह भौतिक प्रकृति एक गर्भ के समान है और परमात्मा उसमें आत्मा का बीज डालते हैं। जड़ प्रकृति और चेतन परमात्मा के इसी संयोग से संसार के सभी चराचर जीवों का जन्म होता है।