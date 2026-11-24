धर्म डेस्क, नई दिल्ली। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्यों और शादियों की शुरुआत हो गई है। विवाह दो परिवारों के रिश्ते का उत्सव है। विवाह के दौरान कई रस्में निभाई जाती हैं, जिनका विशेष महत्व होता है। इन्हीं में एक ऐसी रस्म भी है, जो हर किसी को बेहद भावुक कर देती है, जिसे 'भात' या 'मायरा' (Bhaat Rasam in Wedding) के नाम से जाना जाता है।

यह रस्म दूल्हा या दुल्हन के मामा के बिना अधूरी मानी जाती है। जब घर में शहनाइयां बज रही होती हैं, तो सभी रिश्तेदारों को मामा के भात का इंतजार रहता है। यह एक महत्वपूर्ण रस्म है, जो भाई और बहन के प्रेम, सम्मान और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है।

शादी के दौरान निभाई जाने वाली यह खास परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी इस रस्म को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि भात की परंपरा क्यों निभाई जाती है और इसका क्या महत्व है।

क्यों निभाई जाती है भात की परंपरा? हिंदू विवाह में भात की परंपरा को विशेष महत्व दिया गया है। यह खास परंपरा बहन के प्रति भाई के अटूट प्रेम, सम्मान और सुरक्षा के वचन को दर्शाने के लिए विवाह के दौरान निभाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परंपरा के पीछे 'नरसी का भात' की पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं भाई बनकर भक्त नरसी का भात भरा था। इसी परंपरा को आज के समय में भी निभाया जाता है। इस रस्म के माध्यम से ससुराल में बहन का मान-सम्मान बढ़ता है और दोनों परिवारों के रिश्ते में मजबूती आती है।

कैसे दिया जाता है भात? भात की रस्म के लिए मामा और उनके परिवार के सदस्य बहन के घर पहुंचते हैं। इस दौरान उनके स्वागत में ढोल-बैंड बजाया जाता है। सबसे पहले बहन मुख्य द्वार की दहलीज पर भाई समेत सभी मेहमानों का तिलक कर स्वागत करती है। इसके बाद मामा बहन को चुनरी ओढ़ाते हैं और परिवार के सभी सदस्यों के सामने शगुन की राशि, वस्त्र, आभूषण व मिठाइयां भेंट करते हैं।