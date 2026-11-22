धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी (Anant Singh Daughter Wedding) 25 नवंबर को होगी। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर रस्मों के वीडियो और फोटो सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस शाही शादी की वजह से बिहार की लोक-संस्कृति और रीति-रिवाज चर्चा में आ गए हैं।

इस रस्म का मुख्य उद्देश्य वर-वधू को मंगलमय भविष्य का आशीर्वाद देना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह खास रस्म कैसे की जाती है और इसका महत्व क्या है? अगर नहीं, तो आइए इस आर्टिकल में आपको इस रस्म के बारे में विस्तार से बताते हैं।

इन चीजों को किया जाता है शामिल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुमावन की रस्म में दूर्वा घास, हल्दी, अक्षत, पान के पत्ते और गुड़ की जरूरत पड़ती है। कैसे होती है चुमावन की रस्म? बिहार और पूर्वांचल की शादियों में की जाने वाली चुमावन रस्म को बेहद भावनात्मक माना जाता है। यह रस्म घर के आंगन या फिर शादी के मंडप में दूल्हा-दुल्हन दोनों के घरों पर निभाई जाती है। इस रस्म में घर के बड़े लोग दोनों हाथों की उंगलियों में दूब और चावल लेते हैं और वर-वधू के पैरों, घुटनों, कंधों और अंत में सिर का स्पर्श करते हैं।

लोक मान्यता है कि नीचे से ऊपर की ओर स्पर्श करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान घर के बड़े-बुजुर्ग चावल छिड़ककर उन्हें सुखी, समृद्ध और खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही महिलाएं मैथिली या भोजपुरी मंगल गीत गाती हैं।