एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। 21 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू हो रहा है, ऐसे में कई घर सज गए हैं और दूल्हा-दुल्हन सहित परिवार वाले तैयारियों में लग गए हैं। जब बात शादियों की होती है, तो सबसे पहले दिमाग में गानों की लिस्ट चलती है, जो वेडिंग सीजन में खूब बजाए जाते हैं।

अब शादियों का सीजन शुरू होने से कुछ दिन पहले से ही एक गाना इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। ये एक भोजपुरी गीत है, जिसमें लड़की और लड़के वाले अपने समधी जी को प्यार भरे अंदाज में मीठी-नोंक-झोक से साथ गालियां देते हुए उनकी टांग खिचाईं करते हैं।

इंटरनेट पर जमकर वायरल हुआ ये भोजपुरी गाना जिस गाने का जिक्र हम अपने इस लेख में कर रहे वो शादी की रस्मों और समधी की टांग खिंचाई करते हुए पूरे माहौल को और भी मजेदार बना देता है। गाने के लिरिक्स हैं 'समधी जी वाह-वाह'। ये किसी फिल्म का नहीं, बल्कि पूर्वांचल यूपी-बिहार और मिथिला की शादियों में गाया जाने वाला एक शानदार गीत है, जिसमें लड़की वाले लड़के के मामा की खिंचाई करते हुए मजाकिया अंदाज में लड़के के मामा को लफंगा कहते हैं और साथ ही उनके दिए हुए नेग को चंदा बताते हैं।

भोजपुरी का ये पॉपुलर गीत बिहार और यूपी की शादियों में गाए जाने वाला गारी गीत है। जिसे गाकर दुल्हन के घर की औरतें समधियों को सामने ही हंसी-ठिठोली करते हुए उनके रिश्तेदारों की खिंचाई करती हैं। तीन सिंगर्स ने मिलकर दी गाने को आवाज ये किसी भोजपुरी फिल्म का गाना नहीं है, बल्कि एल्बम है, जिसमें विवाह और पारंपरिक गीत गाने वाली सिंगर कुमारी सोनल, अनन्या सिंह और किरण कश्यप ने आवाज दी है। समधी जी की खिंचाई पर बने गाने के लिरिक्स गणेश कुमार काज ने लिखे हैं और म्यूजिक सुशांत अस्थाना ने कंपोज किया है।