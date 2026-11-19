लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार का डांस सुनते ही दिमाग में लॉलीपॉप लागेलू जैसे भोजपुरी गानों पर होने वाला डांस ही आता है, लेकिन यहां का असली लोक नृत्य इससे बिल्कुल अलग है। बिहार में सामा-चकेवा पर्व के दौरान एक बेहद खास लोक नृत्य किया जाता है, जिसे सामा-चकेवा नृत्य कहा जाता है।

कार्तिक महीने में मनाया जाने वाला सामा-चकेवा भाई-बहन के रिश्ते का उत्सव है और इस नृत्य के जरिए सामा-चकेवा से जुड़ी पौराणिक कहानी को ही पेश किया जाता है। ये नृत्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। इसमें बिहार की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है।

क्या है सामा-चकेवा नृत्य? सामा-चकेवा नृत्य को नाटक के रूप में पेश किया जाता है, जिसमें लोकगीतों के जरिए इस पर्व की कहानी सुनाई जाती है। इससे जुड़ी एक कहानी है कि भगवान कृष्ण ने अपनी बेटी सामा को पक्षी बनने का श्राप दे दिया था, लेकिन भाई चकेवा के प्रेम और संघर्ष से वो फिर से इंसान बन जाती है। इसी कहानी को सामा-चकेवा नृत्य में पेश किया जाता है।

इसके अलावा, सामा-चकेवा से जुड़े कई लोकगीत भी हैं, जैसे- सामा खेले चलली या गांव के अधिकारी ओहे बड़का भैया हो। इन गीतों पर भी महिलाएं सामा-चकेवा पर्व के दौरान नृत्य करती हैं। प्रकृति से भी जुड़ा है ये नृत्य इस नृत्य में बहनें मिट्टी से सामा और चकेवा की पक्षी जैसी मूर्तियां बनाती हैं। ये मूर्तियां सामा-चकेवा की कहानी के साथ-साथ सर्दी के मौसम में बिहार की ओर आने वाले प्रवासी पक्षियों का भी प्रतीक होते हैं। इस तरह ये नृत्य प्रकृति को भी अपने साथ लेकर चलता है।