धर्म डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के मिथिला क्षेत्र में छठ (उषा अर्घ्य) खत्म होने के बाद 'सामा-चकेवा' खेलने की परंपरा शुरू होती है। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि से सामा-चकेवा खेलने की शुरुआत होती है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन खत्म होती है। मिथिला पंचांग के आधार, इस साल सामा चकेवा का पर्व 16 नवंबर, सोमवार से शुरू हो चुकी है।

सामा चकेवा का त्योहार एक खास लोक-परंपरा का पर्व है, जो पूरी तरह से भाई-बहन के रिश्ते, समाज में सच्चाई और प्यार की अहमियत को दर्शाता है। भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें 'चुगला की जीभ' जलाती हैं। आइए जानते हैं सामा-चकेवा कौन थे और क्यों हर साल इस लोक परंपरा के दौरान चुगला की प्रतिमा की चोटी में आग लगाकर उसे प्रतीकात्मक रूप में जूते से पीटा जाता है।

सामा-चकेवा पर्व से जुड़ी पौराणिक कथा सामा-चकेवा की पौराणिक कहानी भगवान श्रीकृष्ण की पुत्री से जुड़ी है, जिसका नाम सामा' था। कथा के मुताबिक, एक बार किसी चुगलखोर ने श्रीकृष्ण को एक झूठी खबर दी कि उनकी बेटी सामा का किसी के साथ गलत संबंध है। इस अफवाह को सुनकर श्रीकृष्ण ने गुस्से में आकर सामा को एक पक्षी बनने का श्राप दे दिया। सामा पक्षी का रूप लिए जंगलों में भटकती रही।

बहन के साथ हुए इस अन्याय से उसके भाई चकेवा ने प्रेम और समर्पण की भावना से अपनी बहन को फिर से उसका मनुष्य रूप दिलवाया। सामा को फिर से उसका जीवन मिलने के साथ ही चुगले को उसकी गलती की सजा दी गई। इस कथा की याद में ही सामा-चकेवा पर्व मनाया जाता है। जिससे सामा और चकेवा दोनों भाई-बहन के प्यार को हर साल याद किया जा सका और उनकी ही तरह सभी भाइयों और बहनों के बीच अटूट प्यार बना रहे।

बिहार मिथिला सामा चकेवा त्योहार की परंपरा (Picture Credits- AI Images) सामा-चकेवा कैसे मनाया जाता है? इस त्योहार के दौरान, सामा और चकेवा की छोटी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा चुगला, वृंदावन, बटगामनी, पेड़ और पक्षियों से जैसे कई तरह के पात्र बनाए जाते हैं। फिर इन मूर्तियों को अलग-अलग रंगों से सजाकर रंगीन बांस की टोकरियों में रखा जाता है। इस दौरान औरतें ग्रुप में इक्ट्ठा होकर इन टोकरियों को लेकर खुले खेतों या आंगन में जाते हुए अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हुए पारंपरिक गीत गाती हैं।

पूर्णिमा की रात को मूर्तियों को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है और इसी के साथ सामा-चकेवा पर्व का समापन होता है। विदाई उन्हीं रस्मों के साथ की जाती है जैसे बेटी और उसके पति को विदा करते समय की जाती है, जिसमें खाना, कपड़े और गहने जैसे तोहफे भी शामिल होते हैं। इस रस्म के दौरान भगवत और समदाओं जैसे लोक गीत भी गाए जाते हैं।

महिलाएं चुगला की प्रतिमा की चोटी में आग लगाकर उसे प्रतीकात्मक रूप से पीटती हैं। इस परंपरा के दौरान महिलाएं चुगला की जीभ को दीये की लौ से प्रतीकात्मक रूप से झुलसाती हैं। इस परंपरा के जरिए भाई-बहन के प्यार में दरार डालने वाली नकारात्मक, बुराई और चुगली करने वालों का विरोध किया जाता है और भाई-बहन का रिश्ता हमेशा सुरक्षित और मधुर बना रहे।