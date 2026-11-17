लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बिहार के गानों का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले लॉलीपॉप लागेलू आता है, लेकिन यहां के लोकगीत इससे काफी अलग हैं। कार्तिक महीने में मिथिलांचल क्षेत्र में महिलाएं सामा-चकेवा के गीत गाती हैं, जो बिहार की संस्कृति का अहम हिस्सा है।

सामा-चकेवा भाई-बहन से जुड़ा पर्व है, जिसमें महिलाएं साथ मिलकर गीत गाती हैं और सामा-चकेवा खेलती हैं। सामा-चकेवा का एक मशहूर गीत है सामा खेले चलली, भौजी संग सहेली। ये गीत बिहार में काफी मशहूर है और सामा-चकेवा में महिलाएं इसे जरूर गाती हैं। आइए जानें इस गीत के बारे में।

भाभी और सहेलियों संग सामा-चकेवा खेलना सामा-चकेवा भाई-बहन से जुड़ा पर्व है, जो एक पौराणिक कथा पर बना है। इस गीत में भाई-बहन के रिश्ते को दिखाया गया है, जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। सामा खेलने के लिए महिला अपनी भाभी और बाकी सहेलियों के साथ निकलती है। बहन कामना करती है कि उसका भाई जुग-जुग जिए।

इस गीत में आगे सामा-चकेवा खेलने की रस्म को बयां किया गया है। इस गीत में कच्चे बांस की रंग-बिरंगी टोकरी, टिमटिमाते दीए और लाल पटोर यानी लाल कपड़े का जिक्र है। सामा-चकेवा खेलने के लिए मिट्टी के सामा और चकेवा बनाए जाते हैं और एक चुगला बनाया जाता है।

गीत में बहन आगे कहती है कि वो ऐरिन-बैरिन को निहुछ कर भैया से दूर फेंक देगी, ताकि भैया को नजर न लगे। साथ ही, वो चुगला की जीभ जला देगी और उसकी जीभ को खा जाएगी, ताकि भाई-बहन के बीच वो कभी फूट न डाल सके और वो कोसी नदी के पास सामा-चकेबा को बसाएगी, ताकि भाई-बहन का प्यार बना रहे।