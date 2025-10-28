Akshaya navami 2025: कब और क्यों मनाई जाती है अक्षय नवमी, जानिए इस दिन का महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल देवउठनी एकादशी से दो दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन पर भगवान विष्णु के साथ-साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा-अर्चना की जाती है। माना गया है कि अक्षय नवमी (Akshaya navami 2025 Date) पर किए गए शुभ कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है।

अक्षय नवमी का शुभ मुहूर्त (Akshay Navami Muhurat) कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 6 मिनट पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 3 मिनट पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी शुक्रवार 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ समय कुछ इस प्रकार रहेगा -

अक्षय नवमी पूर्वाह्न समय - सुबह 6 बजकर 44 मिनट से सुबह 10 बजकर 3 मिनट तक अक्षय नवमी का महत्व (Akshay Navami Importance) 'अक्षय' का अर्थ होता है अमर या जिसका कभी क्षय न हो। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पर किए गए दान-पुण्य से प्राप्त होने वाला फल कभी नष्ट या कम नहीं होता। अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन पर आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है।