Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dev Uthani Ekadashi के दिन शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें, जीवन के सभी दुखों से मिलेगा छुटकारा

    By Kaushik Sharma Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 05:52 PM (IST)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2025) के नाम से जाना जाता है। सभी एकादशी तिथियों में देवउठनी एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा से जागृत होते हैं और शुभ एवं मांगलिक काम शुरू होते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    Dev Uthani Ekadashi 2025: कैसे करें महादेव को प्रसन्न 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करने का विधान है। कार्तिक माह में देवउठनी एकादशी (Dev Uthani Ekadashi 2025) मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन सच्चे मन से व्रत और श्रीहरि की पूजा करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और प्रभु की कृपा से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। इस दिन पूजा के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करना शुभ माना गया है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और साधक की सभी मुरादें पूरी होती हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    lord vishnu (13)

    अगर आप भी महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो देवउठनी एकादशी के दिन शिवलिंग (Shivling Par kya Chadhana Chahiye) पर विशेष चीजें अर्पित करें। इससे आर्थिक तंगी दूर होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए।

     

    आर्थिक तंगी होगी दूर


    अगर आप आर्थिक तंगी का सामना का सामना कर रहे हैं, तो देवउठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा-अर्चना करें। इसके बाद शिवलिंग पर चावल अर्पित करें। शिव मंत्रों का जप करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है।

    Shivling (20)

    मानसिक तनाव होगा दूर


    इसके अलावा शिवलिंग का गंगाजल और दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, शिवलिंग पर गंगाजल और दूध अर्पित करने से मानसिक तनाव की समस्या से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

    सभी मुरादें होंगी पूरी


    शिवलिंग पर दही और शहद भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और प्रभु की कृपा से सभी मुरादें पूरी होती हैं।

    मिलेगा मनचाहा वर


    मनचाहा वर पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन शिवलिंग पर शमी के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से भक्त को शुभ परिणाम मिलेंगे। साथ ही सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

    देवउठनी एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त (Dev Uthani Ekadashi 2025 Date and Shubh Muhurat)


    इस बार देवउठनी एकादशी व्रत 01 नवंबर (Dev Uthani Ekadashi 2025 Kab Hai) को किया जाएगा।
    कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत- 01 नवंबर को सुबह 09 बजकर 11 मिनट पर
    कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि का समापन- 02 नवंबर को सुबह 07 बजकर 31 मिनट पर

    यह भी पढ़ें- Dev Uthani Ekadashi 2025 Date: 01 या 02 नवंबर, कब है देवउठनी एकादशी? अभी नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त

    यह भी पढ़ें- Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर करें तुलसी चालीसा का पाठ, खुश होंगे भगवान विष्णु

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

     