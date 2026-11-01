Ahoi Ashtami 2026: दिल्ली, कानपुर, मेरठ सहित इन शहरों में कब दिखेगा अहोई अष्टमी का तारा? यहां देखें पूरी लिस्ट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आज अहोई अष्‍टमी का रखा जाएगा। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसे में व्रत रखने वाली महिलाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि उनके शहर में तारे कब दिखाई देंगे। आइए जानते हैं दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, आगरा और जयपुर सहित अलग-अलग शहरों में अहोई अष्टमी पर तारे दिखने का संभावित समय।

अहोई अष्टमी 2026: शहर के अनुसार तारे दिखने का समय तारे दिखने का समय हर शहर में अलग-अलग होता है। इसकी वजह अलग-अलग शहरों की भौगोलिक स्थिति और सूर्यास्त का समय है। इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को अपने शहर के अनुसार ही तारों के दर्शन का समय देखना चाहिए।

दिल्ली- शाम 6:00 बजे

गाजियाबाद-शाम 5 बजकर 58 मिनट से 6:00 बजे तक

मेरठ- शाम 5 बजकर 58 मिनट पर

कानपुर- शाम 5 बजकर 50 मिनट पर

लखनऊ- शाम 5 बजकर 47 मिनट पर

प्रयागराज- शाम 5 बजकर 44 मिनट से 5 बजकर 46 मिनट तक

वाराणसी- शाम 5 बजकर 41 मिनट पर

आगरा- शाम 5 बजकर 53 मिनट से लेकर 5 बजकर 56 मिनट तक

जयपुर- शाम 6 बजकर 8 मिनट पर

उदयपुर- शाम 6 बजकर 15 मिनट से 6 बजकर 18 मिनट तक

भोपाल- शाम 6 बजकर 5 मिनट से 6 बजकर 8 मिनट तक

इंदौर- शाम 6 बजकर 12 मिनट पर

पटना-शाम 5 बजकर 35 मिनट से 5 बजकर 38 मिनट तक नोट- ध्‍यान रखें कि तारा दिखाई देना मौसम पर निर्भर करता है और ऊपर बताए गए समय से थोड़ा समय आगे-पीछे बदल भी सकता है।