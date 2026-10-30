Ahoi Ashtami 2026: गन्ने और मूली के बिना अधूरी है अहोई अष्टमी की पूजा, जानें इसके पीछे का धार्मिक महत्व और लाभ

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। इस दिन माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं और पूरे दिन व्रत रखकर शाम को तारों को देखकर व्रत का पारण करती हैं।

इस पर्व में पूजा-पाठ के साथ कुछ खास चीजों का भी विशेष महत्व होता है। इनमें गन्ना और मूली प्रमुख हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में गन्ना और मूली जरूर रखी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस दिन इन दोनों चीजों की पूजा क्यों की जाती है? आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक मान्यता और महत्व।

अहोई अष्टमी पर गन्ने की पूजा क्यों होती है? अहोई अष्टमी की पूजा में गन्ना रखना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गन्ना मिठास, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। जिस तरह गन्ने में प्राकृतिक मिठास होती है, उसी तरह माताएं कामना करती हैं कि उनकी संतान का जीवन भी हमेशा खुशियों और प्रेम से भरा रहे। माना जाता है कि अहोई माता को गन्ना अर्पित करने से संतान के जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।