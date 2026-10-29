स्याहु माला के बिना अधूरा माना जाता है अहोई अष्टमी का व्रत! क्या है इसे धारण करने की सही विधि?

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत-त्योहारों में से एक है अहोई अष्टमी का व्रत। यह संतान की दीर्घायु की कामना में रखा जाता है। यह करवाचौथ के चौथे दिन यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना में और संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की इच्छा के साथ रखती हैं।

इस दिन मुख्य रूप से माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं और अपनी संतान के कल्याण के लिए पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में सबसे प्रमुख माना जाता है अहोई माता की कथा सुनना और स्याहु माला पहनाना। मान्यता है कि स्याहु माला धारण किए बिना पूजा पूर्ण नहीं होती है। आइए आपको बताते हैं क्या होती है यह माला और इसे धारण करने की सही विधि क्या है?

अहोई अष्टमी पर स्याहु माला क्यों पहनी जाती जाती है? स्याहु माला को संतान की दीर्घायु की कामना में माताएं धारण करती हैं और ऐसा माना जाता है कि इसे धारण करने से बच्चों को अहोई माता का आशीर्वाद मिलता है।

इस माला को कुछ दिनों तक पहना जाता है मान्यता है कि इस माला को कम से कम दीवाली तक जरूर पहनना चाहिए। यह माला चांदी की मोतियों से बनी होती है और इसमें हर साल एक चांदी का मोती बढ़ा दिया जाता है। इस मोती को बच्चों की उम्र से जोड़ा जाता है।

स्याहु माला का महत्व क्या है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अहोई अष्टमी पर स्याहु माला धारण करना संतान की सुख-समृद्धि और रक्षा से जुड़ा होता है। इस माला को अहोई माता के प्रति श्रद्धा और संतान के मंगल की कामना के प्रतीक के रूप में धारण किया जाता है। परंपरा के अनुसार, इस माला में चांदी के मोती या मनके होते हैं, जिन्हें संतान की संख्या के अनुसार हर साल जोड़ा जाता है और इससे बच्चों की आयु बढ़ती है।

स्याहु माला कैसे बनाई जाती है? इस माला को बनाने के लिए अहोई अष्टमी के दिन व्रती माताएं एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर रखती हैं। फिर स्याहु माला का लॉकेट तैयार करके विधिवत अपने बच्चों को उस स्थान पर बैठाकर स्याहु माला तैयार करती हैं।

माला बनाने के बाद मिट्टी के बर्तन में रखा जल बच्चों पर छिड़का जाता है। माला तैयार करने से पहले चांदी के स्याहु लॉकेट को एक लाल रंग के धागे या कलावे में पिरोया जाता है फिर एक-एक करके इसमें मनका जोड़ा जाता है।