संतान की दीर्घायु और सुख-समृद्धि के लिए अहोई अष्टमी व्रत कल, जानें शुभ मुहूर्त

जागरण संवाददाता, देहरादून। संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना के साथ माताएं रविवार को को अहोई अष्टमी का व्रत रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाए जाने वाले इस पर्व में अहोई माता की पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है।

आचार्य सुशांत राज ने बताया कि अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम साढ़े पांच बजे से छह बजकर 48 मिनट तक रहेगा। अष्टमी तिथि दोपहर दो बजकर 51 मिनट से सोमवार दोपहर एक बजकर 10 मिनट समाप्त होगी।