    Aaj ka Panchang 9 December 2025: मंगलवार के दिन बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, पढ़ें दैनिक पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 9 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज यानी 9 दिसंबर को हनुमान जी की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंगलवार के दिन व्रत करन ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 9 December 2025: मंगलवार के दिन कौन-से शुभ योग बन रहे है

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 9 दिसंबर को पौष माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर मंगलवार पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से साधक के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आज कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 9 December 2025) के बारे में।

    तिथि: कृष्ण पंचमी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: मंगलवार
    संवत्: 2082

    तिथि: कृष्ण पंचमी – दोपहर 02 बजकर 28 मिनट तक, फिर षष्ठी
    योग: इंद्र – दोपहर 02 बजकर 33 मिनट तक
    करण: तैतिल – दोपहर 02 बजकर 28 मिनट तक
    करण: गरज – 10 दिसंबर प्रात: 02 बजे तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 02 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 25 मिनट पर
    चंद्रोदय: रात 10 बजकर 10 मिनट पर
    चंद्रास्त: 10 दिसंबर को प्रात: 11 बजकर 05 मिनट पर

    सूर्य राशि: वृश्चिक
    चन्द्रमा की राशि: कर्क

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 53 बजकर से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक
    अमृत काल: 10 दिसंबर को प्रात: 12 बजकर 48 बजकर से प्रात: 02 बजकर 22 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 49 मिनट से सायं 04 बजकर 07 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 14 मिनट से दोपहर 01 बजकर 31 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रात: 09 बजकर 38 मिनट से प्रात: 10 बजकर 56 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे।
    आश्लेषा नक्षत्र: 10 दिसंबर को प्रात: 02 बजकर 22 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: मजबूत, हंसमुख, उत्साही, चालाक, कूटनीतिक, स्वार्थी, गुप्त स्वभाव वाले, बुद्धिमान, रहस्यवादी, तंत्र-मंत्र में रुचि रखने वाले, तीव्र स्मृति वाले, नेतृत्वक्षम और यात्रा प्रिय।
    नक्षत्र स्वामी: बुध देव
    राशि स्वामी: चंद्र देव
    देवता: नाग
    प्रतीक: सर्प

    इन मंत्रों के जप से हनुमान जी को करें प्रसन्न

    1. ॐ आपदामप हर्तारम दातारं सर्व सम्पदाम,
    लोकाभिरामं श्री रामं भूयो भूयो नामाम्यहम !
    श्री रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे,
    रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः !

    2. अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्
    दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ।
    सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्
    रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।।

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।