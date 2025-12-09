Aaj ka Panchang 9 December 2025: मंगलवार के दिन बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, पढ़ें दैनिक पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 9 दिसंबर को पौष माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर मंगलवार पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा-अर्चना करने से साधक के सभी संकट दूर होते हैं और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आज कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 9 December 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण पंचमी

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण पंचमी – दोपहर 02 बजकर 28 मिनट तक, फिर षष्ठी

योग: इंद्र – दोपहर 02 बजकर 33 मिनट तक

करण: तैतिल – दोपहर 02 बजकर 28 मिनट तक

करण: गरज – 10 दिसंबर प्रात: 02 बजे तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 07 बजकर 02 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 25 मिनट पर

चंद्रोदय: रात 10 बजकर 10 मिनट पर

चंद्रास्त: 10 दिसंबर को प्रात: 11 बजकर 05 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: कर्क आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रात: 11 बजकर 53 बजकर से दोपहर 12 बजकर 34 मिनट तक

अमृत काल: 10 दिसंबर को प्रात: 12 बजकर 48 बजकर से प्रात: 02 बजकर 22 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 49 मिनट से सायं 04 बजकर 07 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 14 मिनट से दोपहर 01 बजकर 31 मिनट तक

यमगण्ड: प्रात: 09 बजकर 38 मिनट से प्रात: 10 बजकर 56 मिनट तक