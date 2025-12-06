Language
    Aaj ka Panchang 6 December 2025: पंचांग से जानें, शनिवार के दिन क्या रहेगा शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    आज यानी शनिवार 6 दिसंबर के दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। पंचांग के अनुसार, आज के दिन कई शुभ-अशुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में चलिए एस्ट्रो ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 6 December 2025: पढ़ें आज का राशिफल। (AI Generated Image)

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन मुख्य रूप से शनिदेव की आराधना के लिए समर्पित माना गया जाता है, जो न्याय के देवता और कर्मफलदाता कहलाते हैं। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि पौष माह के पहले शनिवार पर राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय व शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का  पंचांग (Panchang 6 December 2025)

    संवत - 2082

    पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि समाप्त - रात 9 बजकर 25 मिनट तक

    शुभ योग - रात 11 बजकर 46 मिनट तक

    करण -

    तैतिल - सुबह 11 बजकर 7 मिनट तक

    गरज - रात 9 बजकर 25 मिनट तक

    वार - शनिवार

    shani dev i

    (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 7 बजे से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 24 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - शाम 6 बजकर 44 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - सुबह 8 बजकर 32 मिनट पर

    सूर्य की राशि - वृश्चिक

    चंद्र की राशि - मिथुन

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक

    अमृत काल - रात 9 बजकर 18 मिनट से रात 10 बजकर 43 मिनट तक

    shanidev i

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 9 बजकर 36 मिनट सुबह 10 बजकर 54 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजकर 18 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 30 मिनट से दोपहर 2 बजकर 48 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे।

    मृगशिरा नक्षत्र - सुबह 8 बजकर 48 मिनट तक।

    सामान्य विशेषताएं - कला प्रिय, रचनात्मक, रोमांटिक, व्यावसायिक समझ, ऐश्वर्य प्रिय, जिद्दी, व्यवहारिक, भोग-विलासी, दिखावटी, बड़ी आंखें, ईमानदार, उदार, दानशील, संवाद-कुशल, एकाग्रचित्त, और शांत स्वभाव

    नक्षत्र स्वामी - चंद्र देव

    राशि स्वामी - शुक्र देव

    देवता - ब्रह्मा या प्रजापति

    प्रतीक - गाड़ी का पहिया

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।