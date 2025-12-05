Aaj ka Panchang 5 December 2025: आज से पौष माह शुरू, पंचांग से पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी यानी मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित माना गया है। पौष माह की शुरुआत भी शुक्रवार के दिन से ही होने जा रही है। ऐसे में चलिए पंचांग (Aaj ka Panchang 5 December 2025) से जानते हैं कि शुक्रवार के दिन राहुकाल व शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

आज का पंचांग (Panchang 5 December 2025)

संवत - 2082

पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि समाप्त - देर रात 12 बजकर 55 मिनट तक

सिद्ध योग - सुबह 8 बजकर 8 मिनट तक

करण -

बालव - दोपहर 2 बजकर 48 मिनट तक

कौलव - देर रात 12 बजकर 55 मिनट तक

वार - शुक्रवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 59 मिनट से

सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रोदय का समय - शाम 5 बजकर 36 मिनट पर

चन्द्रास्त का समय - सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर (6 दिसंबर)

सूर्य की राशि - वृश्चिक

चंद्र की राशि - वृषभ (रात 10 बजकर 15 मिनट तक, उसके बाद मिथुन)

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक

अमृत काल - सुबह 8 बजकर 59 मिनट से सुबह 10 बजकर 22 मिनट तक

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 10 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 8 बजकर 18 मिनट से सुबह 9 बजकर 36 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 2 बजकर 48 मिनट से शाम 4 बजकर 6 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे।

रोहिणी नक्षत्र - सुबह 11 बजकर 46 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं - कला प्रिय, रचनात्मक, रोमांटिक, व्यावसायिक समझ, ऐश्वर्य प्रिय, जिद्दी, व्यवहारिक, भोग-विलासी, दिखावटी, बड़ी आंखें, ईमानदार, उदार, दानशील, संवाद-कुशल, एकाग्रचित्त, और शांत स्वभाव

नक्षत्र स्वामी - चंद्र देव

राशि स्वामी - शुक्र देव

देवता - ब्रह्मा देव या प्रजापति

प्रतीक - गाड़ी का पहिया

