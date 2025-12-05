Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 5 December 2025: आज से पौष माह शुरू, पंचांग से पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

    By digital deskEdited By: Suman Saini
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    आज यानी शुक्रवार 5 दिसंबर के दिन पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। ऐसे में आज से पौष माह की शुरुआत होने जा रही है। पंचांग के मुताबिक आज के दि ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Aaj ka Panchang 5 December 2025

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन धन की देवी यानी मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित माना गया है। पौष माह की शुरुआत भी शुक्रवार के दिन से ही होने जा रही है। ऐसे में चलिए पंचांग (Aaj ka Panchang 5 December 2025) से जानते हैं कि शुक्रवार के दिन राहुकाल व शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का  पंचांग (Panchang 5 December 2025)

    संवत - 2082

    पौष माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि समाप्त - देर रात 12 बजकर 55 मिनट तक

    सिद्ध योग - सुबह 8 बजकर 8 मिनट तक

    करण -

    बालव - दोपहर 2 बजकर 48 मिनट तक

    कौलव - देर रात 12 बजकर 55 मिनट तक

    वार - शुक्रवार

    lakshmi-ग

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय - सुबह 6 बजकर 59 मिनट से

    सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 24 मिनट पर

    चंद्रोदय का समय - शाम 5 बजकर 36 मिनट पर

    चन्द्रास्त का समय - सुबह 7 बजकर 22 मिनट पर (6 दिसंबर)

    सूर्य की राशि - वृश्चिक

    चंद्र की राशि - वृषभ (रात 10 बजकर 15 मिनट तक, उसके बाद मिथुन)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 51 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक

    अमृत काल - सुबह 8 बजकर 59 मिनट से सुबह 10 बजकर 22 मिनट तक

    lakshmi AI i

    (AI Generated Image)

    आज का अशुभ समय

    राहुकाल - सुबह 10 बजकर 54 मिनट से दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक

    गुलिक काल - सुबह 8 बजकर 18 मिनट से सुबह 9 बजकर 36 मिनट तक

    यमगण्ड - दोपहर 2 बजकर 48 मिनट से शाम 4 बजकर 6 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे।

    रोहिणी नक्षत्र - सुबह 11 बजकर 46 मिनट तक

    सामान्य विशेषताएं - कला प्रिय, रचनात्मक, रोमांटिक, व्यावसायिक समझ, ऐश्वर्य प्रिय, जिद्दी, व्यवहारिक, भोग-विलासी, दिखावटी, बड़ी आंखें, ईमानदार, उदार, दानशील, संवाद-कुशल, एकाग्रचित्त, और शांत स्वभाव

    नक्षत्र स्वामी - चंद्र देव

    राशि स्वामी - शुक्र देव

    देवता - ब्रह्मा देव या प्रजापति

    प्रतीक - गाड़ी का पहिया

    यह भी पढ़ें - Shani Dev: शनि देव को बेहद प्रिय है ये राशियां, जानिए क्या आप भी हैं इसमें शामिल?

    यह भी पढ़ें - Paush Month 2025: एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, यहां पढ़ें पौष माह के व्रत-त्योहारों की लिस्ट

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com  के सौजन्य से प्रस्तुत है। सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।