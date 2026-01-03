Language
    Aaj ka Panchang 3 January 2026: कई शुभ संयोग में मनाई जा रही है पौष पूर्णिमा, यहां जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

    By Digital DeskEdited By: Vaishnavi Dwivedi
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 3 जनवरी 2026 के अनुसार, आज पौष पूर्णिमा (Paush Purnima 2026) मनाई जा रही है। इस तिथि पर ज्यादा से ज्यादा धार्मिक काम करने से जीवन में ...और पढ़ें

    Aaj ka Panchang 3 January 2026: पौष पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त।

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 3 जनवरी 2026 को साल की पहली पौष पूर्णिमा (Paush Purnima 2026 Date) मनाई जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन पूजा-पाठ और स्नान-दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं, इस पावन तिथि पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 3 January 2026) के बारे में।

    • तिथि: शुक्ल पूर्णिमा – दोपहर 03:32 बजे तक
    • योग: इंद्र – सुबह 05:16 बजे तक (4 जनवरी)
    • करण: बव – दोपहर 03:32 बजे तक
    • करण: बलव – भोर 01:58 बजे तक (4 जनवरी)

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

    • सूर्योदय का समय: सुबह 07:14 बजे
    • सूर्यास्त का समय: शाम 05:37 बजे
    • चंद्रोदय का समय:शाम 05:28 बजे
    • चंद्रास्त का समय:  नहीं।

    आज के शुभ मुहूर्त

    • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:04 बजे से दोपहर 12:46 बजे तक
    • अमृत काल: सुबह 08:16 बजे से प्रातः 09:58 बजे तक।

    आज के अशुभ समय

    • राहुकाल: सुबह 09:50 बजे से प्रातः 11:08 बजे तक
    • गुलिकाल: सुबह 07:14 बजे से प्रातः 08:32 बजे तक
    • यमगण्ड: दोपहर 01:43 बजे से दोपहर 03:01 बजे तक।

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे।

    • सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, चालाक, भौतिकवादी, ईमानदारी की कमी, जल्दी गुस्सा, विनाशकारी शक्ति, अहंकार और आत्मिक सौभाग्य।
    • नक्षत्र स्वामी: राहु देव
    • राशि स्वामी: बुध देव
    • देवता: रुद्र (भगवान शिव)
    • प्रतीक: अश्रु (आंसू की बूंद)

    Note- यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।