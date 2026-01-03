Aaj ka Panchang 3 January 2026: कई शुभ संयोग में मनाई जा रही है पौष पूर्णिमा, यहां जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 3 जनवरी 2026 को साल की पहली पौष पूर्णिमा (Paush Purnima 2026 Date) मनाई जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन पूजा-पाठ और स्नान-दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। वहीं, इस पावन तिथि पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 3 January 2026) के बारे में।