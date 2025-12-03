Aaj ka Panchang 3 December 2025: बुधवार के दिन कौन-से बन रहे शुभ-अशुभ योग? पंचांग से जानें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 3 दिसंबर को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, बुधवार के दिन भगवान गणेश की साधना करने से बिगड़े काम पूरे होते हैं। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। आज कई शुभ और अशुभ योग भी बन रहे है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 3 December 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिथि: शुक्ल त्रयोदशी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल त्रयोदशी – दोपहर 12 बजकर 25 मिनट तक

योग: पारिघ – रात्रि 04 बजकर 57 मिनट तक

करण: तैतिला – दोपहर 12 बजकर 25 मिनट तक

करण: गरजा – रात्रि 10 बजकर 33 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 58 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 24 मिनट पर

चंद्रोदय: दोपहर 03 बजकर 43 मिनट पर

चंद्रास्त: 04 दिसंबर को प्रातः 06 बजकर 07 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: मेष आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: दोपहर 01 बजकर 46 मिनट से दोपहर 03 बजकर 10 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 11 मिनट से दोपहर 01 बजकर 49 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 53 मिनट से दोपहर 12 बजकर 11 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 16 मिनट से प्रातः 09 बजकर 34 मिनट तक