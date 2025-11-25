Margashirsha Purnima 2025: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ये सरल उपाय दिलाएंगे मां लक्ष्मी की कृपा
पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी गई है। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना व कुछ विशेष उपायों द्वारा साधक को धन-समृद्धि का आशीर्वाद मिल सकता है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima 2025) पर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के कुछ खास उपाय।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए एक उत्तम तिथि माना जाता है। साथ ही इस दिन पर स्नान-दान का भी विशेष महत्व माना गया है। ऐसे में धन की देवी की कृपा प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन ये विशेष उपाय कर सकते हैं। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima 2025) गुरुवार, 4 दिसंबर को पड़ रही है। इस दिन पर चंद्रोदय का समय दोपहर बजकर 4 बजकर 35 मिनट रहने वाला है।
मां लक्ष्मी की पूजा विधि (Purnima vrat puja vidhi)
कई साधक पूर्णिमा के दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। अन्यथा घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगाजल का छिड़काव करें और एक चौकी पर साफ-सुथरा लाल कपड़ा बिछाएं। इसपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें।
पूजा में धूप, दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। वहीं मां लक्ष्मी को कमल का फूल, खीर, सफेद मिठाई, मखाने आदि अर्पित करें। पूजा के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटे।
जरूर करें ये काम
पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के दौरान उन्हें लाल रंग के फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ आप अधिक लाभ प्राप्ति के लिए कनकधारा स्त्रोत का भी पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाना और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना भी कृपा प्राप्ति का एक उत्तम उपाय है।
होगी धन में वृद्धि
पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियां लें और उनपर पिसी हुई हल्दी लगाएं। इसके बाद इन्हें माता लक्ष्मी की पूजा में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि-विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर धन के स्थान या तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है।
