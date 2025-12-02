Margashirsha Purnima 2025 Date: 04 या 05 दिसंबर, कब है मार्गशीर्ष पूर्णिमा? अभी नोट करें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सनातन शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। साल 2026 के आखिरी महीने दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने में साल की आखिरी पूर्णिमा मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार, मार्गशीर्ष पूर्णिमा (Margashirsha Purnima 2025) के दिन साधना करने से साधक के जीवन में सुख-शांति बनी रहती है और श्रीहरि की कृपा से बिगड़े काम पूरे होते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मार्गशीर्ष पूर्णिमा 2025 डेट और टाइम (Margashirsha Purnima 2025 Date and Shubh Muhurat) वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार साल की आखिरी पूर्णिमा 04 दिसंबर (Kab hai Margashirsha Purnima 2025) को मनाई जाएगी।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत- 04 दिसंबर को सुबह 08 बजकर 37 मिनट पर

मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि का समापन- 05 दिसंबर को 04 बजकर 43 मिनट पर

इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04 बजकर 19 मिनट से लेकर सुबह 04 बजकर 58 मिनट तक है। इस मुहूर्त में पूजा-अर्चना करना शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान का महत्व सनातन धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन दान (Margashirsha Purnima 2025 Daan) करने का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा करने के बाद श्रद्धा अनुसार विशेष चीजों का दान करना चाहिए। इससे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है और धन-अन्न के भंडार भरे रहते हैं।

करें इन चीजों का दान आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मंदिर या गरीब लोगों में गुड़ का दान करने से धन लाभ के योग बनते हैं। साथ ही रिश्तों में मधुरता आती है।