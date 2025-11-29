Margashirsha Purnima 2025 Daan: मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर रहेगा भद्रा का साया, राशि अनुसार करें इन वस्तुओं का दान
हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा की जाती है। इस तिथि पर व्रत रखने, गंगा स्नान करने और दान-पुण्य करने से जीवन में सुख-शांति आती है। वहीं, इस दिन राशि अनुसार क्या दान (Margashirsha Purnima 2025 Daan) करना शुभ माना जाता है? आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र देव की पूजा का होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस तिथि पर लोग व्रत रखते हैं और पूजा-अर्चना करते हैं। इस दिन सत्यनारायण पूजा का भी विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो साधक इस तिथि (Margashirsha Purnima 2025 Daan) पर गंगा स्नान और दान-पुण्य करते हैं, उन्हें कभी कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही जीवन में सुख-शांति आती है। वहीं, इस दिन क्या दान करना शुभ माना जाता है? आइए इस आर्टिकल में जानते हैं।
राशि अनुसार करें ये दान (Margashirsha Purnima 2025 Daan List)
- मेष राशि: मेष राशि के लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए।
- वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातक को इस दिन पर सफेद रंग की चीजों का दान करना चाहिए।
- मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोगों को इस तिथि पर हरे रंग के वस्त्र का दान करना चाहिए।
- कर्क राशि: कर्क राशि के जातकों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए।
- सिंह राशि: सिंह राशि वालों को इस तिथि पर लाल चंदन का दान करना चाहिए।
- कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों को इस मौके पर साबुत उड़द का दान करना चाहिए।
- तुला राशि: तुला राशि के लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चावल का दान करना चाहिए।
- वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवसर पर गुड़ का दान करना चाहिए।
- धनु राशि: धनु राशि के लोगों को इस दिन पर हल्दी का दान करना चाहिए।
- मकर राशि: मकर राशि के लोगों को मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर काले तील का दान करना चाहिए।
- कुंभ राशि: कुंभ राशि के जातकों को इस तिथि पर काली उड़द का दान करना चाहिए।
- मीन राशि: मीन राशि वालों को इस मौके पर आम का दान करना चाहिए।
पूजन मंत्र
1. गगनार्णवमाणिक्य चन्द्र दाक्षायणीपते।
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेशप्रतिरूपक॥
2.ॐ इमं देवा असपत्नं ग्वं सुवध्यं। महते क्षत्राय महते ज्यैश्ठाय महते
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
