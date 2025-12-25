Language
    Aaj ka Panchang 25 December 2025: आज है स्कन्द षष्ठी, बन रहे ये मंगलकारी योग, एक क्लिक में पढ़ें संपूर्ण पंचांग

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 25 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज स्कन्द षष्ठी (Skanda Sashti 2025) मनाई जा रही है। इस खास अवसर पर भगवान कार्तिके की पूजा-अर्चना करने का वि

    Hero Image

    Aaj ka Panchang 25 December 2025: आज का पंचांग 

    Zodiac Wheel

    वार्षिक राशिफल 2026

    जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला नया साल।

    अभी पढ़ें

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 25 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि पड़ रही है। इस तिथि पर स्कन्द षष्ठी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, स्कन्द षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा-अर्चना करने से साधक का जीवन खुशियों से भर जाता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक को संतान की प्राप्ति होती है। स्कन्द षष्ठी के दिन कई योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 25 December 2025) के बारे में।

    तिथि: शुक्ल पंचमी
    मास पूर्णिमांत: पौष
    दिन: गुरुवार
    संवत्: 2082

    तिथि: शुक्ल पंचमी – दोपहर 01 बजकर 42 मिनट तक
    योग: वज्र – दोपहर 03 बजकर 14 मिनट तक
    करण: बालव – दोपहर 01 बजकर 42 मिनट तक
    करण: कौलव – 26 दिसंबर को रात्रि 01 बजकर 47 मिनट तक

    सूर्योय और सूर्यास्त का समय

    सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 12 मिनट पर
    सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 31 मिनट पर
    चंद्रोदय का समय: प्रातः 10 बजकर 49 मिनट पर
    चंद्रास्त का समय: रात्रि 10 बजकर 25 मिनट पर

    today panchang (6)

    (Image Source: AI-Generated)

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजकर 01 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक
    अमृत काल: 26 दिसंबर को प्रातः 01 बजकर 35 मिनट से दोपहर 03 बजकर 14 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 39 मिनट से दोपहर 02 बजकर 56 मिनट तक
    गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 46 मिनट से प्रातः 11 बजकर 04 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रातः 07 बजकर 12 मिनट से प्रातः 08 बजकर 29 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे।
    धनिष्ठा नक्षत्र: प्रातः 08 बजकर 18 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: आत्मविश्वासी, शक्तिशाली, धैर्यवान, परिश्रमी, प्रसिद्धि, सौंदर्य, धन, कलात्मक प्रतिभा, स्वतंत्र स्वभाव, स्वार्थी, लालची, क्रोधी, विश्वसनीय और दानशील
    नक्षत्र स्वामी: मंगल देव
    राशि स्वामी: शनि देव
    देवता: आठ वसु (भौतिक समृद्धि के देवता)
    प्रतीक: ढोल या बांसुरी

