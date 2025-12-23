Aaj ka Panchang 23 December 2025: मंगलवार को पौष माह की तृतीया तिथि, पढ़ें शुभ-अशुभ योग, राहुकाल का समय
Aaj ka Panchang 23 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज मंगलवार है। सनातन धर्म में मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना करने का विधान है। साथ ही व ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 23 दिसंबर को पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर हनुमान जी की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, हनुमान जी की पूजा करने से साधक के जीवन में आ रहे दुख और संकट दूर होते हैं। आज कई शुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 23 December 2025) के बारे में।
तिथि: शुक्ल तृतीया
मास पूर्णिमांत: पौष
दिन: मंगलवार
संवत्: 2082
तिथि: शुक्ल तृतीया – दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक
योग: व्याघात – दोपहर 04 बजकर 30 मिनट तक
करण: गज – दोपहर 12 बजकर 12 मिनट तक
करण: वणज – 24 दिसंबर को रात्रि 12 बजकर 45 मिनट तक
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 11 मिनट पर
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 30 मिनट पर
चंद्रोदय का समय: प्रातः 09 बजकर 41 मिनट पर
चंद्रास्त का समय: रात्रि 08 बजकर 27 मिनट पर
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12 बजे से दोपहर 12 बजकर 41 मिनट तक
अमृत काल: सायं 08 बजकर 02 मिनट से रात्रि 09 बजकर 44 मिनट तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 55 मिनट से सायं 04 बजकर 13 मिनट तक
गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से दोपहर 01 बजकर 38 मिनट तक
यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 45 मिनट से प्रातः 11 बजकर 03 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव श्रवण नक्षत्र में रहेंगे।
श्रवण नक्षत्र: 24 दिसंबर को प्रातः 07 बजकर 07 मिनट तक
सामान्य विशेषताएं: सीखने की क्षमता, बुद्धिमान, सहयोगी, ज्ञानार्जन, सुनने में निपुण, आत्मविश्वास की कमी, जिज्ञासु, अत्यधिक सतर्क और जिज्ञासु
नक्षत्र स्वामी: चंद्र देव
राशि स्वामी: शनि देव
देवता: विष्णु (रक्षक)
प्रतीक: कान
यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।
