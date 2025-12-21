Aaj ka Panchang 21 December 2025: किस समय रहेगा राहुकाल और कौन-से बन रहे शुभ योग, बस एक क्लिक में पढ़ें पंचांग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 21 दिसंबर को सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। सनातन धर्म मेंरविवार का दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से साधक के कारोबार में वृद्धि होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जाते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 21 December 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिथि: शुक्ल प्रतिपदा

मास पूर्णिमांत: पौष

दिन: रविवार

संवत्: 2082 तिथि: शुक्ल प्रतिपदा – प्रातः 09 बजकर 10 मिनट तक

योग: वृद्धि – दोपहर 04 बजकर 36 मिनट तक

करण: बव – प्रातः 09 बजकर 10 मिनट तक

करण: बालव – रात्रि 10 बजकर 03 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 10 मिनट पर

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 29 मिनट पर

चंद्रोदय का समय: प्रातः 08 बजकर 17 मिनट पर

चंद्रास्त का समय: सायं 06 बजकर 29 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 59 बजकर से दोपहर 12 बजकर 40 बजकर तक

अमृत काल: 22 दिसंबर को रात्रि 10 बजकर 21 मिनट से रात्रि 12 बजकर 06 बजकर तक आज के अशुभ समय राहुकाल: सायं 04 बजकर 11 मिनट से सायं 05 बजकर 29 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 54 मिनट से सायं 04 बजकर 11 मिनट तक

यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से दोपहर 01 बजकर 37 मिनट तक