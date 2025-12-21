Aaj ka Panchang 21 December 2025: किस समय रहेगा राहुकाल और कौन-से बन रहे शुभ योग, बस एक क्लिक में पढ़ें पंचांग
Aaj ka Panchang 21 दिसंबर 2025 के अनुसार, आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि पर रविवार पड़ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य ...और पढ़ें
आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। पंचांग के अनुसार, आज यानी 21 दिसंबर को सूर्य देव की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। सनातन धर्म मेंरविवार का दिन सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, सूर्य देव की पूजा करने से साधक के कारोबार में वृद्धि होती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। साथ ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जाते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 21 December 2025) के बारे में।
तिथि: शुक्ल प्रतिपदा
मास पूर्णिमांत: पौष
दिन: रविवार
संवत्: 2082
तिथि: शुक्ल प्रतिपदा – प्रातः 09 बजकर 10 मिनट तक
योग: वृद्धि – दोपहर 04 बजकर 36 मिनट तक
करण: बव – प्रातः 09 बजकर 10 मिनट तक
करण: बालव – रात्रि 10 बजकर 03 मिनट तक
सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
सूर्योदय का समय: प्रातः 07 बजकर 10 मिनट पर
सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 29 मिनट पर
चंद्रोदय का समय: प्रातः 08 बजकर 17 मिनट पर
चंद्रास्त का समय: सायं 06 बजकर 29 मिनट पर
आज के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 59 बजकर से दोपहर 12 बजकर 40 बजकर तक
अमृत काल: 22 दिसंबर को रात्रि 10 बजकर 21 मिनट से रात्रि 12 बजकर 06 बजकर तक
आज के अशुभ समय
राहुकाल: सायं 04 बजकर 11 मिनट से सायं 05 बजकर 29 मिनट तक
गुलिकाल: दोपहर 02 बजकर 54 मिनट से सायं 04 बजकर 11 मिनट तक
यमगण्ड: दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से दोपहर 01 बजकर 37 मिनट तक
आज का नक्षत्र
आज चंद्रदेव पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे।
पूर्वाषाढ़ नक्षत्र: 22 दिसंबर को प्रातः 03 बजकर 36 मिनट तक
सामान्य विशेषताएं: लोकप्रिय, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहसी, हंसमुख, बुद्धिमान, सलाहकार, दयालु, उदार, वफादार मित्र, खतरनाक शत्रु, लंबा कद, यात्रा प्रिय और विलासिता
नक्षत्र स्वामी: शुक्र देव
राशि स्वामी: बृहस्पति देव
देवता: अपस (ब्रह्मांडीय महासागर)
प्रतीक: हाथी का दांत और पंखा
यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।
