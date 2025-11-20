Aaj ka Panchang 20 November 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या पर बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, यहां पढ़ें राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 20 नवंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या ( Margashirsha Amavasya 2025) मनाई जा रही है। इस दिन पितृ तर्पण, दान और भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर कई योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 20 November 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

(Image Source: AI-Generated) तिथि: अमावस्या

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: गुरुवार

संवत्: 2082 तिथि: अमावस्या: दोपहर 12 बजकर 16 मिनट तक

योग: शोभन: प्रातः 09 बजकर 53 मिनटतक

करण: नाग: दोपहर 12 बजकर 16 मिनटतक

करण: किम्स्तुघ्न 21 नवंबर को रात्रि 01 बजकर 32 मिनटतक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 48 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 26 मिनट पर

चंद्रोदय: आज चंद्रोदय नहीं होगा

चंद्रास्त: सायं 05 बजकर 13 मिनट पर (Image Source: AI-Generated) सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: वृश्चिक आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

अमृत काल: 21 नवंबर को रात्रि 02 बजकर 15 मिनट से 04 बजकर 03 बजे मिनट आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 27 मिनट से प्रातः 10 बजकर 47 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 48 मिनट से प्रातः 08 बजकर 07 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में रहेंगे।

विशाखा नक्षत्र: प्रातः 10 बजकर 58 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: ईर्ष्यालु, क्रोधी, ईश्वर-भक्त, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, योद्धा स्वभाव, धैर्यवान, हास्यप्रिय और मिलनसार

नक्षत्र स्वामी: बृहस्पति देव

राशि स्वामी: शुक्र देव, मंगल देव

देवता: इंद्राग्नि - यज्ञ के देवता

प्रतीक: विजय का मेहराब या कुम्हार का चाक