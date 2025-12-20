Aaj ka Panchang 20 December 2025: शुभ काम करने से पहले देख लें पंचांग, ये रहेगा आज का शुभ मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन कर्मफल दाता कहे जाने वाले शनिदेव की आराधना के लिए विशेष माना गया है। इस दिन शनिदेव की पूजा से जातक को शनि दोष से राहत मिल सकती है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय।

आज का पंचांग (Panchang 20 December 2025)

संवत - 2082

पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त - सुबह 7 बजकर 12 मिनट तक इसके बाद प्रतिपदा तिथि

गंड योग - दोपहर 3 बजकर 47 मिनट तक

करण -

नागव - सुबह 7 बजकर 12 मिनट तक

किंस्तुघ्न – रात 8 बजकर 13 मिनट तक

वार - शनिवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 7 बजकर 9 मिनट से

सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 28 मिनट पर

चंद्रोदय का समय - सुबह 7 बजरप 27 मिनट पर

चन्द्रास्त का समय - शाम 5 बजकर 33 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 58 मिनट से दोपहर 12 बजकर 39 मिनट तक

अमृत काल - शाम 6 बजकर 17 मिनट से रात 8 बजकर 3 मिनट तक

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 9 बजकर 44 मिनट सुबह 11 बजकर 1 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 7 बजकर 9 मिनट से सुबह 8 बजकर 27 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 1 बजकर 36 मिनट से दोपहर 2 बजकर 54 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव मूल नक्षत्र में रहेंगे।

मूल नक्षत्र - देर रात 1 बजकर 21 मिनट तक (21 दिसंबर)

सामान्य विशेषताएं - क्रोधी, स्थिर मन, अनुशासनप्रिय, आक्रामक, गंभीर व्यक्तित्व, उदार, मिलनसार, दानशील, ईमानदार, कानून का पालन करने वाले, अहंकारी और बुद्धिमान

नक्षत्र स्वामी - केतु देव

राशि स्वामी - बृहस्पति देव

देवता - निरति (विनाश की देवी)

प्रतीक - पेड़ की जड़े

