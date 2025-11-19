Aaj ka Panchang 19 November 2025: आज है मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी तिथि, यहां पढ़ें शुभ-अशुभ समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 19 नवंबर को मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पड़ रही है। इस तिथि पर भगवान गणेश जी की विशेष पूजा-अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, गणपति बप्पा की उपासना करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और बिगड़े काम पूरे होते हैं। इस दिन कई योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 19 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण चतुर्दशी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: बुधवार

संवत्: 2082 तिथि: चतुर्दशी- प्रातः 09 बजकर 43 मिनट तक

योग: सौभाग्य- प्रातः 09 बजकर 01 मिनट तक

करण: शकुनि- प्रातः 09 बजकर 43 मिनट तक

करण: चतुष्पद- रात्रि 11 बजकर 00 मिनट तक सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 47 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 26 मिनट पर

चंद्रोदय: 20 नवंबर को प्रातः 06 बजकर 47 मिनट पर

चंद्रास्त: सायं 04 बजकर 35 मिनट पर सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: तुला

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: कोई नहीं

अमृत काल: 20 नवंबर को रात्रि 01 बजकर 05 मिनट से 02 बजकर 53 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से 01 बजकर 26 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 10 बजकर 47 मिनट से दोपहर 12 बजकर 06 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 08 बजकर 07 मिनट से 09 बजकर 27 मिनट तक