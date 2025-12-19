Aaj ka Panchang 19 December 2025: पौष अमावस्या आज, पंचांग से पढ़ें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। यह तिथि पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम मानी गई है। ऐसे में चलिए पंचांग से जानते हैं कि आज यानी पौष अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त व राहुकाल (Aaj Rahukal Timing) का समय क्या रहने वाला है।

आज का पंचांग (Panchang 19 December 2025)

संवत - 2082

पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि समाप्त - पूरी रात तक

शुला योग - दोपहर 3 बजकर 47 मिनट तक

करण -

चतुष्पाद - शाम 6 बजकर 7 मिनट तक

नागव – पूरी रात तक

वार - शुक्रवार

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय - सुबह 7 बजकर 9 मिनट से

सूर्यास्त - शाम 5 बजकर 28 मिनट पर

चंद्रोदय का समय - कोई नहीं

चन्द्रास्त का समय - दोपहर 4 बजकर 40 मिनट पर

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11 बजकर 58 मिनट से दोपहर 12 बजकर 39 मिनट तक

अमृत काल - दोपहर 1 बजकर 3 मिनट से दोपहर 2 बजकर 50 मिनट तक

आज का अशुभ समय

राहुकाल - सुबह 11 बजकर 1 मिनट दोपहर 12 बजकर 18 मिनट तक

गुलिक काल - सुबह 8 बजकर 26 मिनट से सुबह 9 बजकर 43 मिनट तक

यमगण्ड - दोपहर 2 बजकर 53 मिनट से शाम 4 बजकर 11 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे।

ज्येष्ठा नक्षत्र - रात 10 बजकर 51 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं - बुद्धिमान, व्यावहारिक, दार्शनिक, चतुर, सीमित मित्रता वाला, आक्रामक और महत्वाकांक्षी

नक्षत्र स्वामी - बुध देव

राशि स्वामी - मंगल देव

देवता - इंद्र (देवताओं के राजा)

प्रतीक - बालियां, छत्र या ताबीज

