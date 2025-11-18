Language
    Aaj ka Panchang 18 November 2025: आज है मासिक शिवरात्रि, यहां जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 18 नवंबर 2025 के अनुसार, आज यानी 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि (Masik Shivratri 2025 Date) व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग।

    Aaj ka Panchang 18 November 2025: आज का पंचांग 

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि (Masik Shivratri 2025) मनाई जा रही है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से साधकों की किस्मत चमक सकती है और वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इस दिन कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 18 November 2025) के बारे में।

    तिथि: कृष्ण त्रयोदशी
    मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष
    दिन: मंगलवार
    संवत्: 2082

    तिथि: त्रयोदशी- प्रातः 07 बजकर 12 मिनट तक
    योग: आयुष्मान- प्रातः 08 बजकर 09 मिनट तक
    करण: वणिज- प्रातः 07 बजकर 12 मिनट तक
    करण: विष्टि- रात्रि 08 बजकर 27 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय


    सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 46 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 26 मिनट पर
    चंद्रोदय: 19 नवंबर को प्रातः 05 बजकर 51 मिनट पर
    चंद्रास्त: सायं 04 बजकर 02 मिनट पर

    सूर्य राशि: वृश्चिक
    चन्द्रमा की राशि: तुला
    पक्ष: कृष्ण

    आज के शुभ मुहूर्त

    अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक
    अमृत काल: रात्रि 10 बजकर 06 मिनट से रात्रि 11 बजकर 54 मिनट तक

    आज के अशुभ समय

    राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 06 मिनट तक
    गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक
    यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 26 बजे से प्रातः 10 बजकर 46 मिनट तक

    आज का नक्षत्र

    आज चंद्रदेव स्वाती नक्षत्र में रहेंगे।
    स्वाती नक्षत्र: पूर्ण रात्रि
    सामान्य विशेषताएं: स्वतंत्र स्वभाव, लचीलापन, मर्यादित व्यवहार, बुद्धिमान, चतुर, कानून का पालन करने वाले, शांतप्रिय, सामाजिक, करुणामय और सुंदर।
    नक्षत्र स्वामी: राहु देव
    राशि स्वामी: शुक्र देव
    देवता: वायु देव
    प्रतीक: हवा में झुकती हुई एक नई कली

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।