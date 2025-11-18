Aaj ka Panchang 18 November 2025: आज है मासिक शिवरात्रि, यहां जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि (Masik Shivratri 2025) मनाई जा रही है। यह दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत और शिव पूजन करने से साधकों की किस्मत चमक सकती है और वैवाहिक जीवन हमेशा खुशहाल रहता है। इस दिन कई मंगलकारी योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 18 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण त्रयोदशी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: मंगलवार

संवत्: 2082

तिथि: त्रयोदशी- प्रातः 07 बजकर 12 मिनट तक

योग: आयुष्मान- प्रातः 08 बजकर 09 मिनट तक

करण: वणिज- प्रातः 07 बजकर 12 मिनट तक

करण: विष्टि- रात्रि 08 बजकर 27 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय



सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 46 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 26 मिनट पर

चंद्रोदय: 19 नवंबर को प्रातः 05 बजकर 51 मिनट पर

चंद्रास्त: सायं 04 बजकर 02 मिनट पर

सूर्य राशि: वृश्चिक

चन्द्रमा की राशि: तुला

पक्ष: कृष्ण

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 28 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 10 बजकर 06 मिनट से रात्रि 11 बजकर 54 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 02 बजकर 46 मिनट से सायं 04 बजकर 06 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 12 बजकर 06 मिनट से दोपहर 01 बजकर 26 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 09 बजकर 26 बजे से प्रातः 10 बजकर 46 मिनट तक