Margashirsha Masik Shivratri 2025: कब है मासिक शिवरात्रि? जानें तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का व्रत देवों के देव महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। यह पर्व हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाने का एक बेहद शुभ अवसर (Margashirsha Masik Shivratri 2025) होता है, तो आइए इससे जुड़ी प्रमुख बातों को जानते हैं।

कब है मासिक शिवरात्रि? (Margashirsha Masik Shivratri 2025 Date And Time) हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 18 नवंबर को सुबह 07 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 19 नवंबर की सुबह 09 बजकर 43 मिनट पर होगा। मासिक शिवरात्रि पर निशा काल की पूजा का महत्व है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि 18 नवंबर को मनाई जाएगी।

मासिक शिवरात्रि का महत्व (Margashirsha Masik Shivratri 2025 Significance) मार्गशीर्ष महीने की मासिक शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से भक्त को सुख, शांति, आरोग्य और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से अविवाहित महिलाओं को मनचाहा वर और विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। मान्यता है कि इस दिन शिव-पार्वती की एक साथ पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं।