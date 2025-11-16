Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि पर करें भगवान शिव के नामों का जप, दूर हो जाएंगे सभी संकट

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सुख-सौभाग्य में वृद्धि होती है और अविवाहितों के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं।   

    prefferd source google
    Hero Image

    Masik Shivratri 2025: मासिक शिवरात्रि का धार्मिक महत्व 

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार 18 नवंबर को मासिक शिवरात्रि है। यह पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और देवी मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनचाही मुराद पाने के लिए व्रत रखा जाता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    mahadev

    धार्मिक मत है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं, अविवाहित जातकों की शीघ्र शादी के योग बनते हैं। अगर आप भी शिव-शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, तो मासिक शिवरात्रि के दिन पूजा के समय शिवजी के नामों का जप करें।

    भगवान शिव के 108 नाम

    1. ॐ महाकाल नमः

    2. ॐ भीमेश्वर नमः

    3. ॐ विषधारी नमः

    4. ॐ बम भोले नमः

    5. ॐ विश्वनाथ नमः

    6. ॐ अनादिदेव नमः

    7. ॐ उमापति नमः

    8. ॐ गोरापति नमः

    9. ॐ गणपिता नमः

    10. ॐ ओंकार स्वामी नमः

    11. ॐ ओंकारेश्वर नमः

    12. ॐ शंकर त्रिशूलधारी नमः

    13. ॐ भोले बाबा नमः

    14. ॐ शिवजी नमः

    15. ॐ रुद्रनाथ नमः

    16. ॐ भीमशंकर नमः

    17. ॐ नटराज नमः

    18. ॐ प्रलेयन्कार नमः

    19. ॐ चंद्रमोली नमः

    20. ॐ डमरूधारी नमः

    21. ॐ चंद्रधारी नमः

    22. ॐ दक्षेश्वर नमः

    23. ॐ घ्रेनश्वर नमः

    24. ॐ मणिमहेश नमः

    25. ॐ अनादी नमः

    26. ॐ अमर नमः

    27. ॐ आशुतोष महाराज नमः

    28. ॐ विलवकेश्वर नमः

    29. ॐ भोलेनाथ नमः

    30. ॐ कैलाश पति नमः

    31. ॐ भूतनाथ नमः

    32. ॐ नंदराज नमः

    33. ॐ नन्दी की सवारी नमः

    34. ॐ ज्योतिलिंग नमः

    35. ॐ मलिकार्जुन नमः

    36. ॐ शम्भु नमः

    37. ॐ नीलकंठ नमः

    38. ॐ महाकालेश्वर नमः

    39. ॐ त्रिपुरारी नमः

    40. ॐ त्रिलोकनाथ नमः

    41. ॐ त्रिनेत्रधारी नमः

    42. ॐ बर्फानी बाबा नमः

    43. ॐ लंकेश्वर नमः

    44. ॐ अमरनाथ नमः

    45. ॐ केदारनाथ नमः

    46. ॐ मंगलेश्वर नमः

    47. ॐ अर्धनारीश्वर नमः

    48. ॐ नागार्जुन नमः

    49. ॐ जटाधारी नमः

    50. ॐ नीलेश्वर नमः

    51. ॐ जगतपिता नमः

    52. ॐ मृत्युन्जन नमः

    53. ॐ नागधारी नमः

    54. ॐ रामेश्वर नमः

    55. ॐ गलसर्पमाला नमः

    56. ॐ दीनानाथ नमः

    57. ॐ सोमनाथ नमः

    58. ॐ जोगी नमः

    59. ॐ भंडारी बाबा नमः

    60. ॐ बमलेहरी नमः

    61. ॐ गोरीशंकर नमः

    62. ॐ शिवाकांत नमः

    63. ॐ महेश्वराए नमः

    64. ॐ महेश नमः

    65. ॐ संकटहारी नमः

    66. ॐ महेश्वर नमः

    67. ॐ रुंडमालाधारी नमः

    68. ॐ जगपालनकर्ता नमः

    69. ॐ पशुपति नमः

    70. ॐ संगमेश्वर नमः

    71. ॐ अचलेश्वर नमः

    72. ॐ ओलोकानाथ नमः

    73. ॐ आदिनाथ न

    74. ॐ देवदेवेश्वर नमः

    75. ॐ प्राणनाथ नमः

    76. ॐ शिवम् नमः

    77. ॐ महादानी नमः

    78. ॐ शिवदानी नमः

    79. ॐ अभयंकर नमः

    80. ॐ पातालेश्वर नमः

    81. ॐ धूधेश्वर नमः

    82. ॐ सर्पधारी नमः

    83. ॐ त्रिलोकिनरेश नमः

    84. ॐ हठ योगी नमः

    85. ॐ विश्लेश्वर नमः

    86. ॐ नागाधिराज नमः

    87. ॐ सर्वेश्वर नमः

    88. ॐ उमाकांत नमः

    89. ॐ बाबा चंद्रेश्वर नमः

    90. ॐ त्रिकालदर्शी नमः

    91. ॐ त्रिलोकी स्वामी नमः

    92. ॐ महादेव नमः

    93. ॐ गढ़शंकर नमः

    94. ॐ मुक्तेश्वर नमः

    95. ॐ नटेषर नमः

    96. ॐ गिरजापति नमः

    97. ॐ भद्रेश्वर नमः

    98. ॐ त्रिपुनाशक नमः

    99. ॐ निर्जेश्वर नमः

    100. ॐ किरातेश्वर नमः

    101. ॐ जागेश्वर नमः

    102. ॐ अबधूतपति नमः

    103. ॐ भीलपति नमः

    104. ॐ जितनाथ नमः

    105. ॐ वृषेश्वर नमः

    106. ॐ भूतेश्वर नमः

    107. ॐ बैजूनाथ नमः

    108. ॐ नागेश्वर नमः

    यह भी पढ़ें- Pradosh Vrat 2025: प्रदोष व्रत के दिन करें इस स्तोत्र का पाठ, जीवन में बनी रहेगी सुख-शांति

    यह भी पढ़ें- Som Pradosh Vrat पर पूजा के समय करें चंद्र देव के नामों का जप, मानसिक तनाव से मिलेगा छुटकारा

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।