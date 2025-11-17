Aaj ka Panchang 17 November 2025: आज किया जा रहा है सोम प्रदोष व्रत, यहां पढ़ें शुभ-अशुभ योग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 17 नवंबर को मार्गशीर्ष (Margashirsha Month 2025) माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को करने से साधकों को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी भय दूर होते हैं। सोम प्रदोष व्रत (Som Pradosh Vrat 2025) के दिन योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 17 November 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण त्रयोदशी

मास पूर्णिमांत: मार्गशीर्ष

दिन: सोमवार

संवत्: 2082 तिथि: त्रयोदशी- पूर्ण रात्रि

योग: प्रीति प्रातः 07 बजकर 23 मिनट तक

करण: गरज सायं 05 बजकर 58 मिनट तक

करण: वणिज- पूर्ण रात्रि सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 45 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 27 मिनट पर

चंद्रोदय: 18 नवंबर को प्रातः 04 बजकर 56 मिनट पर

चंद्रास्त: दोपहर 03 बजकर 32 मिनट पर सूर्य राशि: तुला

पक्ष: कृष्ण आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: रात्रि 09 बजकर 52 मिनट से रात्रि 11 बजकर 39 मिनट तक आज के अशुभ समय

राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 05 मिनट से प्रातः 09 बजकर 26 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 10 बजकर 46 मिनट से दोपहर 12 बजकर 06 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव चित्रा नक्षत्र में रहेंगे।

चित्रा नक्षत्र: 18 नवंबर को प्रातः 05 बजकर 01 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: बुद्धिमान, दृढ़ इच्छाशक्ति वाले, व्यावहारिक, संवेदनशील, सहजज्ञान युक्त, साहसी, ऊर्जावान, चिड़चिड़े, आकर्षक आकृति, मोहक नेत्र और वस्त्र-आभूषणों के शौकीन

नक्षत्र स्वामी: मंगल देव

राशि स्वामी: बुध देव और शुक्र देव

देवता: त्वष्टा (सृष्टि के देवता)

प्रतीक: रत्न