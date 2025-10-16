Aaj ka Panchang 16 October 2025: गुरुवार के दिन बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, यहां पढ़ें पंचांग 

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 16 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जा रही है। साथ ही विशेष चीजों का दान करने का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और शुभ फल मिलता है। दीवाली के पहले गुरुवार पर कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 16October 2025) के बारे में।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तिथि: कृष्ण दशमी

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: गुरुवार

संवत्: 2082 तिथि: कृष्ण दशमी प्रात: 10 बजकर 35 मिनट तक, फिर एकादशी

योग : 17 अक्टूबर को शुभ प्रात: 02 बजकर 11 मिनट तक

करण : विष्टि प्रात: 10 बजकर 35 मिनट तक

करण : बव रात्रि 10 बजकर 49 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 22 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 55 मिनट पर

चंद्रमा का उदय: 17 अक्टूबर को प्रात: 02 बजकर 28 मिनट पर

चन्द्रास्त: दोपहर: 03 बजकर 08 मिनट पर सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: कर्क

पक्ष: कृष्ण शुभ समय अवधि

राहुकाल : प्रात: 01 बजकर 32 मिनट से 02 बजकर 58 मिनट तक

गुलिकाल : प्रात: 09 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 40 मिनट तक

यमगण्ड : प्रात: 06 बजकर 22 मिनट से 07 बजकर 48 मिनट तक