Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Aaj ka Panchang 16 October 2025: गुरुवार के दिन बन रहे ये शुभ-अशुभ योग, यहां पढ़ें पंचांग 

    By Digital Desk Edited By: Kaushik Sharma
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 06:00 AM (IST)

    Aaj ka Panchang 16 अक्टूबर 2025 के अनुसार, आज यानी 16 अक्टूबर को गुरुवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में यह दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, श्रीहरि की पूजा करने से जीवन के सभी दुख-संकट दूर होते हैं। इस दिन कई योग भी बन रहे हैं। इन योग में पूजा का दोगुना फल मिलता है। ऐसे में आइए एस्ट्रोलॉजर आनंद सागर पाठक से जानते हैं आज का पंचांग।

    prefferd source google
    Hero Image

    Aaj ka Panchang 16 October 2025: आज का पंचांग

    आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 16 अक्टूबर को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जा रही है। साथ ही विशेष चीजों का दान करने का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है और शुभ फल मिलता है। दीवाली के पहले गुरुवार पर कई शुभ-अशुभ योग भी बन रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 16October 2025) के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    lord vishnu (11)

    तिथि: कृष्ण दशमी
    मास पूर्णिमांत: कार्तिक
    दिन: गुरुवार
    संवत्: 2082

    तिथि: कृष्ण दशमी प्रात: 10 बजकर 35 मिनट तक, फिर एकादशी
    योग : 17 अक्टूबर को शुभ प्रात: 02 बजकर 11 मिनट तक
    करण : विष्टि प्रात: 10 बजकर 35 मिनट तक
    करण : बव रात्रि 10 बजकर 49 मिनट तक

    सूर्योदय और सूर्यास्त का समय


    सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 22 मिनट पर
    सूर्यास्त: सायं 05 बजकर 55 मिनट पर
    चंद्रमा का उदय: 17 अक्टूबर को प्रात: 02 बजकर 28 मिनट पर
    चन्द्रास्त: दोपहर: 03 बजकर 08 मिनट पर

    सूर्य राशि: कन्या
    चंद्र राशि: कर्क
    पक्ष: कृष्ण

    शुभ समय अवधि


    राहुकाल : प्रात: 01 बजकर 32 मिनट से 02 बजकर 58 मिनट तक
    गुलिकाल : प्रात: 09 बजकर 14 मिनट से 10 बजकर 40 मिनट तक
    यमगण्ड : प्रात: 06 बजकर 22 मिनट से 07 बजकर 48 मिनट तक


    आज का नक्षत्र


    आज चंद्रदेव अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे…
    अश्लेषा नक्षत्र- प्रात: 12 बजकर 42 मिनट तक
    सामान्य विशेषताएं: गुप्त स्वभाव, चतुर और चालाक प्रवृत्ति, रणनीतिक सोच,आकर्षक, तेज बुद्धि,नेतृत्व की क्षमता, सत्ता और नियंत्रण की लालसा
    नक्षत्र स्वामी: बुध देव
    राशि स्वामी: चंद्र देव
    देवता: नाग
    प्रतीक: सर्प

    यह भी पढ़ें- Diwali 2025: इस दीवाली इन जगहों को दीपक से करें जगमग, घर में हमेशा रहेगा मां लक्ष्मी का वास

    यह भी पढ़ें- Chandra Gochar 2025: धनु समेत इन राशियों की चमकेगी तकदीर, पूरी होगी मनचाही मुराद

    यह दैनिक पंचांग Astropatri.com के सौजन्य से प्रस्तुत है. सुझाव व प्रतिक्रियाओं के लिए hello@astropatri.com पर ईमेल करें।