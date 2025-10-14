Chandra Gochar 2025: धनु समेत इन राशियों की चमकेगी तकदीर, पूरी होगी मनचाही मुराद

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 20 अक्टूबर को दीवाली मनाई जाएगी। यह पर्व हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर धन की देवी मां लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही घरों में दीये जलाये जाते हैं।

दीवाली के दिन मन के कारक चंद्र देव राशि परिवर्तन करेंगे। चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से धनु समेत कई राशि के जातकों को शुभ लाभ मिलेगा। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं- धनु ( Sagittarius) चंद्रमा कन्या राशि में आपके दसवें घर (करियर और प्रतिष्ठा) को उजागर करेंगे। पेशेवर विकास, नेतृत्व में मान्यता और व्यावसायिक सफलता के संकेत हैं। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो नेटवर्किंग और सामूहिक उत्सव को बढ़ावा देगा। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों की मदद करें।

लाभ मंत्र: “उदारत सफलता को आकर्षित करती है।” उपाय: भगवान विष्णु को पीली मिठाई या हल्दी अर्पित करें। मुख्य द्वार के पास नौ दीपक जलाएं। मकर ( Capricorn) चंद्रमा आपके नवें घर (सौभाग्य, आध्यात्मिकता और उच्च शिक्षा) को सक्रिय करेंगे। यह दीवाली आपके विश्वास और ज्ञान को बढ़ाएगी। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। पेशेवर मामलों में ध्यान मिलेगा। शुभ यात्रा, नई सीख या बड़ों का आशीर्वाद मिल सकता है। लचीलापन अपनाएं और प्रवाह के साथ चलें।

लाभ मंत्र: “विश्वास भाग्य के रास्ते खोलता है।” उपाय शाम की पूजा में “ॐ नमः शिवाय” 108 बार जपें।

शनि देव को तिल का तेल और काला कपड़ा अर्पित करें। कुंभ ( Aquarius) चंद्रमा कन्या राशि में आपके परिवर्तन और साझा संसाधनों को सक्रिय करेंगे। इस दीवाली अपने भावनात्मक और आर्थिक ऋणों को साफ करने पर ध्यान दें। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह गोचर यात्रा और दार्शनिक विकास के लिए शुभ है। यदि आप ध्यान और आत्म-विश्लेषण में समय बिताएंगे, तो गहन अंतर्दृष्टि और आध्यात्मिक जागरण मिलेगा।

लाभ मंत्र: “परिवर्तन सच्ची स्वतंत्रता लाता है।” उपाय सूरज को सुबह जल और गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। जरूरतमंदों को काले मसूर या कंबल दान करें। मीन ( Pisces) चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और आपके सातवें घर (रिश्ते और साझेदारी) से गुजरेंगे। यह दीवाली प्रेम देखभाल, जिम्मेदारियों का संतुलन और अपने करीबी लोगों की सराहना करने के लिए है। 21 अक्टूबर को चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो भावनात्मक गहराई और साझा खुशी को बढ़ाएगा। गलतफहमियों को दूर करें और शांति आमंत्रित करें।