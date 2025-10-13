Chandra Gochar 2025: धनतेरस से पहले इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, पूरी होगी मनचाही मुराद

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल शनिवार 18 अक्टूबर को धनतेरस मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरि की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। साथ ही स्वर्ग और चांदी से निर्मित आभूषणों की खरीदारी की जाती है।

ज्योतिषियों की मानें तो धनतेरस से पहले चंद्र देव की विशेष कृपा कई राशि के जातकों पर बरसेगी। उनकी कृपा से हर मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। आइए, इन राशियों के बारे में जानते हैं-

कर्क राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से कर्क राशि के जातकों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। यात्रा के योग बनेंगे। आप परिवार वालों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं। आध्यात्म में रूचि बढ़ेगी। कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। घर वालों की आप सेवा और सम्मान करेंगे। उनकी बातों का अनुसरण करेंगे। करियर संबंधी परेशानी दूर होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अपने का साथ मिलेगा। इससे रुके काम बनेंगे।

वृषभ राशि चंद्र देव के राशि परिवर्तन करने से वृषभ राशि के जातकों को धन लाभ के योग बनेंगे। कोई बड़ी विश पूरी होगी। शुभ कामों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आय के नवीन साधन बनेंगे। निवेश करने की प्लानिंग करेंगे। कारोबार में दोगुना लाभ होगा। आमदनी बढ़ेगी। घर में खुशियों का माहौल रहेगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति उत्तम रहने पर सोने में निवेश कर सकते हैं।