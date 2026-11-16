16 नवंबर का पंचांग: श्रवण नक्षत्र में संपन्न होगा 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत, जानें उषा अर्घ्य का सही मुहूर्त

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। वैदिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 16 नवंबर को लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन है, जिसे 'उषा अर्घ्य' कहा जाता है। इस दिन अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और श्रवण नक्षत्र के पावन संयोग में, सुबह 06 बजकर 44 मिनट पर उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा।

घाटों पर जल में खड़े होकर व्रती सूर्य की पहली किरण की अगवानी करते हैं, जिसके साथ ही 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत संपन्न होता है। इसके बाद प्रसाद वितरण कर पारण किया जाता है। आइए जानते हैं आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, सूर्योदय, सूर्यास्त राहुकाल (Aaj ka Panchang 16 November 2026) का समय समेत आदि जानकारी।



तिथि: शुक्ल पक्ष सप्तमी

मास: कार्तिक

दिन: सोमवार

संवत्: 2083 तिथि: शुक्ल पक्ष की सप्तमी – अगले दिन तड़के 04 बजकर 19 मिनट (17 नवंबर) तक, फिर अष्टमी तिथि

योग: गण्ड – प्रातः 07 बजकर 16 मिनट तक, फिर वृद्धि

करण: गरज – दोपहर 03 बजकर 13 मिनट तक

करण: वणिज – अगले दिन तड़के 04 बजकर 19 मिनट (17 नवंबर) तक, फिर विष्टि (भद्रा)

सूर्य और चंद्रमा की स्थिति सूर्योदय का समय: प्रातः 06 बजकर 44 मिनट

सूर्यास्त का समय: सायं 05 बजकर 27 मिनट

चंद्रोदय का समय: दोपहर 12 बजकर 21 मिनट

चंद्रास्त का समय: रात्रि 11 बजकर 10 मिनट सूर्य और चंद्रमा की राशियां सूर्य देव: तुला राशि में (सायं 07 बजकर 48 मिनट तक), फिर वृश्चिक राशि में प्रवेश

चन्द्र देव: मकर राशि में स्थित हैं आज के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 27 मिनट तक

अमृत काल: दोपहर 02 बजकर 40 मिनट से सायं 04 बजकर 27 मिनट तक आज के अशुभ समय राहुकाल: प्रातः 08 बजकर 05 मिनट से प्रातः 09 बजकर 25 मिनट तक

गुलिकाल: दोपहर 01 बजकर 26 मिनट से दोपहर 02 बजकर 46 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 10 बजकर 45 मिनट से दोपहर 12 बजकर 06 मिनट तक

आज का नक्षत्र आज चंद्रदेव श्रवण नक्षत्र में विराजमान रहेंगे।

श्रवण नक्षत्र: अगले दिन तड़के 02 बजकर 17 मिनट (17 नवंबर) तक, फिर धनिष्ठा

नक्षत्र स्वामी: चंद्रदेव

राशि स्वामी: शनिदेव

देवता: विष्णुदेव (सृष्टि के पालनहार)

प्रतीक: कान

सामान्य विशेषताएं: जिज्ञासु, बुद्धिमान, ज्ञानी, उच्च बौद्धिक क्षमता, उत्साही, अच्छे श्रोता, गंभीर, संकोची, आत्मविश्वास में कमी के कारण निरंतर सीखने वाले।