Chhath Puja 2026 Usha Arghya: 16 नवंबर को इतने बजे उगेंगे सूर्य देव, जानिए उषा अर्घ्य का मुहूर्त और महत्व

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, छठ पूजा (Chhath Puja 2026) की शुरुआत 13 नवंबर से हुई है। वहीं, इसका समापन 16 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम और कठोर साधना का महापर्व छठ पूजा हर साल बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है।

चार दिनों तक चलने वाले इस पावन अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम चरण 'उषा अर्घ्य' (Chhath Puja 2026 Usha Arghya) यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना होता है। यह एक ऐसा पर्व है, जिसमें पहले डूबते हुए सूर्य और फिर अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर सुबह व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य देव के उगने का इंतजार करते हैं।

छठ पूजा 2026 उषा अर्घ्य डेट और टाइम (Chhath Puja 2026 Usha Arghya Date and Time) छठ पूजा का आखिरी दिन सप्तमी तिथि पर होता है। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है।

सप्तमी तिथि की शुरुआत- 16 नवंबर को रात 02 बजे

सप्तमी तिथि का समापन- 17 नवंबर को सुबह 04 बजकर 19 मिनट पर

इस दिन सूर्योदय सुबह 06 बजकर 44 मिनट पर होगा।

क्यों देते हैं उषा अर्घ्य? कार्तिक शुक्ल सप्तमी की सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया जाता है, जिसे उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय होने से पहले घाट पर पहुंचते हैं और पानी में खड़े होकर सूर्य की पहली किरण दिखते ही अर्घ्य देते हैं। इस अर्घ्य के साथ ही पर्व का समापन होता है। इसके बाद लोग व्रत का पारण करते हैं। उगते सूर्य की आराधना नई शुरुआत, आशा, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना का प्रतीक है।