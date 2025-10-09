Aaj ka Panchang 09 October 2025: आज है कार्तिक माह की तृतीया तिथि, यहां पढ़ें शुभ-अशुभ योग

आनंद सागर पाठक, एस्ट्रोपत्री। आज यानी 09 अक्टूबर से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। इस तिथि पर गुरुवार पड़ रहा है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन श्रीहरि की उपासना करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। आज कई योग भी बन रहे है। ऐसे में आइए जानते हैं आज का पंचांग (Aaj ka Panchang 09 October 2025) के बारे में।

तिथि: कृष्ण तृतीया

मास पूर्णिमांत: कार्तिक

दिन: गुरुवार

संवत्: 2082

तिथि: कृष्ण तृतीया रात्रि 10 बजकर 54 मिनट तक

योग: वज्र रात्रि 09 बजकर 32 मिनट तक

करण: वणिज दोपहर 12 बजकर 37 मिनट तक

करण: विष्टि रात्रि 10 बजकर 54 मिनट तक

सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

सूर्योदय: प्रातः 06 बजकर 18 मिनट पर

सूर्यास्त: सायं 06 बजकर 58 मिनट पर

चंद्रमा का उदय: सायं 07 बजकर 22 मिनट पर

चंद्रास्त: प्रातः 08 बजकर 35 मिनट पर

सूर्य राशि: कन्या

चंद्र राशि: मेष

पक्ष: कृष्ण

आज के शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त: प्रातः 11 बजकर 45 मिनट से प्रातः 12 बजकर 31 मिनट तक

अमृत काल: दोपहर 03 बजकर 47 मिनट से सांय 05 बजकर 12 मिनट तक

आज के अशुभ समय

राहुकाल: दोपहर 01 बजकर 36 मिनट से 03 बजकर 03 मिनट तक

गुलिकाल: प्रातः 09 बजकर 13 मिनट से 10 बजकर 41 मिनट तक

यमगण्ड: प्रातः 06 बजकर 18 मिनट से 07 बजकर 46 मिनट तक

आज का नक्षत्र

आज चंद्रदेव भरणी नक्षत्र में रहेंगे…

भरणी नक्षत्र- रात्रि 08 बजकर 02 मिनट तक

सामान्य विशेषताएं: सिद्धांतप्रिय, अनुशासित, परिश्रमी, सच्चाईप्रिय, गंभीर, नियंत्रित, बोझिल अनुभव, नकारात्मक, निराशाजनक, अत्यधिक नियंत्रक प्रवृत्ति और जिम्मेदार

नक्षत्र स्वामी: शुक्र देव

राशि स्वामी: मंगल देव

देवता: यम (मृत्यु के देवता)

प्रतीक: योनि (महिला प्रजनन अंग)

