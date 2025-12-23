Language
    2026 Shubh Muhurat: नए साल में गृह प्रवेश से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक, यहां देखें शुभ मुहूर्त

    By Suman Saini Edited By: Suman Saini
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य पंचांग के अनुसार, शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, इससे व्यक्ति को उस कार्य के शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। ऐसे में आज ...और पढ़ें

    Shubh Muhurat for 2026

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में विवाह से लेकर गृह प्रवेश के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसे में हम आपको साल 2026 के लिए विवाह, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी व वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। इसके अनुसार ही आप अपनी योजनाएं बना सकते हैं।

    विवाह मुहूर्त (Vivah Muhurat 2026) -

    फरवरी -5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी

    मार्च - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 मार्च

    अप्रैल - 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 अप्रैल

    मई - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 मई

    जून - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून

    जुलाई - 1, 6, 7 और 11 जुलाई

    नवंबर - 21, 24, 25 और 26 नवंबर

    दिसंबर - 2, 3, 4, 5, 6, 11 और दिसंबर

    गृह प्रवेश मुहूर्त -

    फरवरी - 6, 11,19, 20, 21, 25 और 26 फरवरी

    मार्च - 4, 5, 6, 9, 13, 14 मार्च

    अप्रैल - 20 मार्च

    मई - 4, 8 13 मई

    जून - 24, 26 और 27 मई

    जुलाई - 1, 2 और 6 जुलाई

    नवंबर - 11, 14, 20, 21, 25 और 26 नवंबर

    दिसंबर -2, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 30 दिसंबर

    प्रॉपर्टी खरीद के लिए शुभ मुहूर्त -

    जनवरी - 1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29 और 30 जनवरी

    फरवरी - 12, 13, 19, 20, 26 और 27 फरवरी

    मार्च - 12, 13, 19, 20, 26 और 27 मार्च

    अप्रैल - 9, 10, 16, 17, 23 और 24 अप्रैल

    मई - 1, 7 और 14 मई

    जून - 18, 19, 25 और 26 जून

    जुलाई - 16, 17, 23 और 24 जुलाई

    अगस्त - 13, 14, 20, 21, 28 अगस्त

    सितंबर - 4, 10, 11, 17, 18 और 25 सितंबर

    अक्टूबर - 1, 2, 8, 16, 22, 23, 29 और 30 अक्टूबर

    नवंबर - 12, 13, 19, 20, 26 और 27 नवंबर

    दिसंबर - 10, 11, 17, 18, 24 और 25 दिसंबर

    वाहन खरीद के लिए शुभ मुहूर्त -

    जनवरी - 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 21, 28, 29 जनवरी

    फरवरी - 1, 6, 11, 26 और 27 फरवरी

    मार्च - 1, 5, 6, 8, 9 15, 16, 23, 25 और 27 मार्च

    अप्रैल - 1, 2, 3, 6, 12, 13, 20 और 29 अप्रैल

    मई - 1, 4, 10, 11 और 14 मई

    जून - 17, 22, 24, 25 जून

    जुलाई - 2, 3, 5, 8 12, 19, 24, 29 और 30 जुलाई

    अगस्त - 7, 9, 10, 16, 17, 20, 26, 27, 28 और 31 अगस्त

    सितंबर - 4, 6, 7, 13, 14, 16, 17 और 24 सितंबर

    अक्टूबर - 21, 22, 25, 28 और 30 अक्टूबर

    नवंबर - 1, 6, 19, 25, 26 और 29 नवंबर

    दिसंबर - 3, 4, 6 13, 14, 23, 30 और 31 दिसंबर

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।