2026 Shubh Muhurat: नए साल में गृह प्रवेश से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक, यहां देखें शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में विवाह से लेकर गृह प्रवेश के लिए कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। ऐसे में हम आपको साल 2026 के लिए विवाह, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी व वाहन खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। इसके अनुसार ही आप अपनी योजनाएं बना सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

विवाह मुहूर्त (Vivah Muhurat 2026) -

फरवरी -5, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 25 और 26 फरवरी

मार्च - 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 मार्च

अप्रैल - 15, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 अप्रैल

मई - 1, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14 मई

जून - 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 29 जून

जुलाई - 1, 6, 7 और 11 जुलाई

नवंबर - 21, 24, 25 और 26 नवंबर

दिसंबर - 2, 3, 4, 5, 6, 11 और दिसंबर

फरवरी - 6, 11,19, 20, 21, 25 और 26 फरवरी

मार्च - 4, 5, 6, 9, 13, 14 मार्च

अप्रैल - 20 मार्च

मई - 4, 8 13 मई

जून - 24, 26 और 27 मई

जुलाई - 1, 2 और 6 जुलाई

नवंबर - 11, 14, 20, 21, 25 और 26 नवंबर

दिसंबर -2, 3, 4, 11, 12, 18, 19, 30 दिसंबर

(AI Generated Image)

प्रॉपर्टी खरीद के लिए शुभ मुहूर्त -

जनवरी - 1, 2, 8, 15, 16, 22, 23, 29 और 30 जनवरी

फरवरी - 12, 13, 19, 20, 26 और 27 फरवरी

मार्च - 12, 13, 19, 20, 26 और 27 मार्च

अप्रैल - 9, 10, 16, 17, 23 और 24 अप्रैल

मई - 1, 7 और 14 मई

जून - 18, 19, 25 और 26 जून

जुलाई - 16, 17, 23 और 24 जुलाई

अगस्त - 13, 14, 20, 21, 28 अगस्त

सितंबर - 4, 10, 11, 17, 18 और 25 सितंबर

अक्टूबर - 1, 2, 8, 16, 22, 23, 29 और 30 अक्टूबर

नवंबर - 12, 13, 19, 20, 26 और 27 नवंबर

दिसंबर - 10, 11, 17, 18, 24 और 25 दिसंबर

वाहन खरीद के लिए शुभ मुहूर्त -

जनवरी - 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 21, 28, 29 जनवरी

फरवरी - 1, 6, 11, 26 और 27 फरवरी

मार्च - 1, 5, 6, 8, 9 15, 16, 23, 25 और 27 मार्च

अप्रैल - 1, 2, 3, 6, 12, 13, 20 और 29 अप्रैल

मई - 1, 4, 10, 11 और 14 मई

जून - 17, 22, 24, 25 जून

जुलाई - 2, 3, 5, 8 12, 19, 24, 29 और 30 जुलाई

अगस्त - 7, 9, 10, 16, 17, 20, 26, 27, 28 और 31 अगस्त

सितंबर - 4, 6, 7, 13, 14, 16, 17 और 24 सितंबर

अक्टूबर - 21, 22, 25, 28 और 30 अक्टूबर

नवंबर - 1, 6, 19, 25, 26 और 29 नवंबर

दिसंबर - 3, 4, 6 13, 14, 23, 30 और 31 दिसंबर

यह भी पढ़ें - Bhishma Ashtami 2026: कब मनाई जाएगी भीष्म अष्टमी? नोट करें शुभ मुहूर्त एवं योग

यह भी पढ़ें - Pradosh Vrat 2026: नए साल का पहला प्रदोष व्रत कब? एक क्लिक में जानें डेट और शुभ मुहूर्त

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।