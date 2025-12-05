Lucky Zodiac Signs: किन राशियों के लिए साल 2026 रहेगा लकी? न करें गलतियां
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। न्याय के देवता शनि देव की स्थिति हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। साल 2026 में शनि देव अपनी ही राशि कुंभ में ही रहेंगे, जिससे कुछ राशियों के जातकों को विशेष रूप से लाभ, सफलता और भाग्य का साथ मिलेगा। शनि देव (Shani Dev) की कृपा से इन राशियों को मेहनत का दोगुना फल मिलेगा और उनके अटके हुए काम पूरे होंगे। आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए साल 2026 लकी साबित होगा, और सफलता बनाए रखने के लिए उन्हें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए?
इन 4 राशियों पर बरसेगी न्याय के देवता की कृपा
मेष राशि (Aries)
मेष राशि के जातकों के लिए शनि देव 2026 में एकादश भाव में रहेंगे। यह साल आपके के लिए करियर और आर्थिक मामलों के लिए शानदार रहेगा। आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि होगी और बड़े लाभ के अवसर मिलेंगे।
- न करें ये काम - किसी भी काम को ईमानदारी से करें। गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश न करें।
वृषभ राशि (Taurus)
वृषभ राशि के लिए शनि देव दशम भाव में रहेंगे। यह आपके करियर के लिए सबसे बेहतरीन साल होगा। आपको पदोन्नति, बड़ी जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिल सकता है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, उन्हें भी बहुत फायदा हो सकता है।
- न करें ये काम - ज्यादा आत्मविश्वास से बचें। काम में आलस्य न दिखाएं और अपने बड़ों का सम्मान करें।
मिथुन राशि (Gemini)
मिथुन राशि के लिए शनि नवम भाव में रहेंगे। यह साल आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। धार्मिक यात्राएं होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके आध्यात्मिक रुझान बढ़ेंगे और लंबी यात्राओं के योग हैं। अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
- न करें ये काम - धर्म और बुजुर्गों का अनादर न करें। अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें।
तुला राशि (Libra)
तुला राशि के लिए शनि पंचम भाव में रहेंगे। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। साथ ही अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे। छात्रों के लिए भी यह साल शानदार रहेगा। धन लाभ के लिए नए रास्ते खुलेंगे और रचनात्मक कामों में सफलता मिलेगी।
- न करें ये काम - ज्यादा बहस में न पड़ें और अपने पार्टनर पर शक करने से बचें।
न करें ये 3 गलतियां
- शनि देव को झूठ और छल-कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में किसी भी परिस्थिति में झूठ बोलने और धोखा देने से बचें।
- अपने साथ काम करने वाले लोगों, नौकरों या गरीब-मजदूरों का कभी भी अपमान न करें। उनका सम्मान करें और उनकी मदद करें।
- शनि देव कर्मफल दाता हैं। सफलता तभी मिलेगी जब आप आलस्य छोड़ेंगे और अपने काम को ईमानदारी व मेहनत करेंगे।
अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। दैनिक जागरण तथा जागरण न्यू मीडिया अंधविश्वास के खिलाफ है।
