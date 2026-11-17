धर्म डेस्क, नई दिल्ली। भगवान शिव जिन्हें भक्त भोले के रूप में पूजते हैं। आमतौर पर शिव भक्त उन्हें खुश करने के लिए तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ने वाली प्रत्येक चीज का अपना खास महत्व है। शिव पुराण और रुद्र संहिता में अलग-अलग धाराओं और अभिषेक का संबंध जीवन की अलग-अलग इच्छाओं से जोड़कर देखा जाता है।

धार्मिक मत के अनुसार, शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली हर एक चीज एक ही काम नहीं करती हैं। माना जाता है कि शिवलिंग पर अपनी परेशानी के हिसाब से चीजें अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड के 14 अध्याय में शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली तमाम चीजों का खास महत्व बताया गया है। व्यक्ति को अपनी समस्या के हिसाब से शिवलिंग पर कौन-सी संबंधित चीजें अर्पित करनी चाहिए? आइए जानते हैं इसके बारे में।

शिवलिंग पर समस्या के अनुसार चढ़ाएं ये चीजें शहद

जीवन में पैसा कमाने या आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए शहद की धारा अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक, शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से आर्थिक तंगी दूर होने के साथ घर-परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बहाल रहती है।

दूध

अगर आपके भी घर में रोजाना का कलह-क्लेश या बिना बात के झगड़े होते रहते हैं, तो प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मन शांत होता है और मन का संबंध चंद्रमा से है। जिन भी लोगों को ओवरथिंकिंग की समस्या रहती है, उन्हें रोज सुबह कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए।

शक्कर मिला दूध

लाइफ में कभी भी सही फैसले लेने में दिक्कत आती हो या फिर विचार नकारात्मक तरीके से व्यवहार करें तो रोजाना शिवलिंग पर शक्कर युक्त दूध अर्पित करना चाहिए। इस उपाय को करने से घर-परिवार में तनाव का माहौल कम होने के साथ सुख-शांति बनी रहती है।

घी

संतान सुख की चाहत रखते हैं, तो रोजाना शिवलिंग पर घी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, शिवलिंग पर घी अर्पित करने से सभी तरह के दुख दूर होते हैं। इसके अलावा जीवन में सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है।

सरसों का तेल

शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना भी काफी शुभ माना जाता है। जिन भी लोगों को शत्रु बाधा की समस्या सता रही है या फिर बार-बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं तो रोजाना शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य दिव्य रक्षा कवच बन जाता है, जो किसी भी तरह बुरी नजर से व्यक्ति की रक्षा करता है।

गन्ने का रस

ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, जो व्यक्ति कर्ज की समस्या का सामना कर रहा है या फिर कितना भी कमा लें सारा पैसा कर्ज चुकाने में ही चला जाता है, उसे रोजाना गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पैसों की समस्या खत्म होती है।