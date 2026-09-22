शिवलिंग पर पारिजात चढ़ाने की ये भूल पड़ सकती है भारी, आखिर क्यों बिना धोए ही चढ़ाया जाता है यह दिव्य फूल

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पारिजात या हरसिंगार का पौधा अपनी बेहतरीन सुगंध और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मान्यताओं के मुताबिक, इस पौधे को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था।

यह बात हममें से अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हरिवंश पुराण में इसे मनोकामना को पूरी करने वाला वृक्ष बताया गया है। पारिजात के फूल सूर्य की रोशनी की बजाय आधी रात को चांद की रोशनी में खिलते हैं और सुबह तक झड़ जाते हैं।

पारिजात के फूल अर्पित करने से जुड़े नियम पारिजात का फूल भगवान शिव को प्रिय है। भक्तों का मानना है कि, महादेव को महादेव को पारिजात का फूल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होने के साथ पूजा भी फलित होती है।

हालांकि इसके फूल को शिवलिंग पर चढ़ाने के कुछ नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि, पारिजात का पौधा कभी भी तोड़कर पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की पूजा निष्फल हो सकती है।

पारिजात का फूल इकलौता ऐसा पुष्प है, जिसे सीधा जमीन से उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसे धोने की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। इस विधि से पारिजात का फूल अर्पित करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

इसे दिव्य फूल भी माना जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि, भगवान कृष्ण इसे अपनी सबसे प्रिय रुक्मिणी के लिए पृथ्वी पर लेकर आए थे। हिंदू पूजा, मंदिरों और धार्मिक अनुष्ठान में इसके फूल देवताओं को अर्पित किए जाते हैं, जो शुद्धता, प्रेम और आध्यात्मिक भक्ति का प्रतीक हैं।