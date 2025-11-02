Language
    Pradosh Vrat 2025: सोम प्रदोष व्रत पर पूजा के समय करें ये खास पाठ, आर्थिक तंगी से मिलेगी मुक्ति

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक महीने का अंतिम प्रदोष व्रत सोमवार, 3 नवंबर को है। यह व्रत भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शारीरिक-मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए पूजा के समय भगवान शिव का अभिषेक करते हुए दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र और श्री लिङ्गाष्टकम् का पाठ अवश्य करें।  

    Pradosh Vrat 2025: सोम प्रदोष व्रत का धार्मिक महत्व

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, सोमवार 03 नवंबर को कार्तिक महीने का अंतिम प्रदोष व्रत है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और मां पार्वती की पूजा की जाएगी। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाएगा। सोम प्रदोष के दिन व्रत रखने से साधक की हरमनोकामना पूरी होती है।

    सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवों के देव महादेव जलाभिषेक और रुद्राभिषेक से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ज्योतिष भी मनचाहा वरदान पाने के लिए भगवान शिव की पूजा के समय जलाभिषेक करने की सलाह देते हैं। देवों के देव महादेव अपनी कृपा भक्तों पर बरसाते हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है।

    साथ ही शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आप आर्थिक तंगी या कर्ज की समस्या से निजात पाना चाहते हैं, तो सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय भगवान शिव का अभिषेक करते समय दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र और श्री लिङ्गाष्टकम् का पाठ अवश्य करें।

    श्री लिङ्गाष्टकम्

    ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गंनिर्मलभासितशोभितलिङ्गम्।

    जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिवलिङ्गम्॥

    देवमुनिप्रवरार्चितलिङ्गं कामदहम्करुणाकर लिङ्गम्।

    रावणदर्पविनाशनलिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गंबुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गम्।

    सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    कनकमहामणिभूषितलिङ्गंफणिपतिवेष्टित शोभित लिङ्गम्।

    दक्षसुयज्ञविनाशन लिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गंपङ्कजहारसुशोभितलिङ्गम्।

    सञ्चितपापविनाशनलिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    देवगणार्चित सेवितलिङ्गंभावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गम्।

    दिनकरकोटिप्रभाकरलिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गंसर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम्।

    अष्टदरिद्रविनाशनलिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    सुरगुरुसुरवरपूजित लिङ्गंसुरवनपुष्प सदार्चित लिङ्गम्।

    परात्परं परमात्मक लिङ्गंतत् प्रणमामि सदाशिव लिङ्गम्॥

    लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यःपठेत् शिवसन्निधौ।

    शिवलोकमवाप्नोतिशिवेन सह मोदते॥

    दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र

    विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय ।

    कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    गौरीप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय ।

    गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    भक्तप्रियाय भवरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय ।

    ज्योतिर्मयाय गुणनामसुकृत्यकाय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    चर्मांबराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुण्डलमण्डिताय ।

    मंजीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    पञ्चाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रय मण्डिताय ।

    आनन्दभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    गौरीविलासभवनाय महेश्वराय पञ्चाननाय शरणागतकल्पकाय ।

    शर्वाय सर्वजगतामधिपाय तस्मै दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालान्तकाय कमलासनपूजिताय ।

    नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    रामप्रियाय राघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय ।

    पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    मुक्तेश्वराय फलदाय गणेश्वराय गीतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय ।

    मातङ्गचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्‌र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥

    वसिष्ठेनकृतं स्तोत्रं सर्व दारिद्‌र्यनाशनम् ।

    सर्वसंपत्करं शीघ्रं पुत्रपौत्रादिवर्धनम् ॥

