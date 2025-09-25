Shardiya Navratri 2025: मां कूष्मांडा की पूजा में जरूर करें ये पाठ, हर मुश्किल होगी आसान

शारदीय नवरात्र में चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है जो इस बार 26 सितंबर को की जाएगी। आप इस मौके पर इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। माना जाता है कि इस स्तोत्र के पाठ से साधक को मां दुर्गा की कृपा मिलती है और सभी कष्टों का निवारण होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) की शुरुआत हो चुकी है। आप नवरात्र की पावन अवधि में शिव कृत दुर्गा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे साधक को देवी मां की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शिव कृत दुर्गा स्तोत्र रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि । मां भक्तमनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि ॥ विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परमे नित्यानन्दस्वरूपिणि ॥ त्वं च ब्रह्मादिदेवानामम्बिके जगदम्बिके । त्वं साकारे च गुणतो निराकारे च निर्गुणात् ॥ मायया पुरुषस्त्वं च मायया प्रकृतिः स्वयम् । तयोः परं ब्रह्म परं त्वं विभर्षि सनातनि ॥ वेदानां जननी त्वं च सावित्री च परात्परा । वैकुण्ठे च महालक्ष्मीः सर्वसम्पत्स्वरूपिणी ॥ मर्त्यलक्ष्मीश्च क्षीरोदे कामिनी शेषशायिनः । स्वर्गेषु स्वर्गलक्ष्मीस्त्वं राजलक्ष्मीश्च भूतले ॥ नागादिलक्ष्मीः पाताले गृहेषु गृहदेवता । सर्वशस्यस्वरूपा त्वं सर्वैश्वर्यविधायिनी ॥ रागाधिष्ठातृदेवी त्वं ब्रह्मणश्च सरस्वती । प्राणानामधिदेवी त्वं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ गोलोके च स्वयं राधा श्रीकृष्णस्यैव वक्षसि । गोलोकाधिष्ठिता देवी वृन्दावनवने वने ॥ श्रीरासमण्डले रम्या वृन्दावनविनोदिनी । ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने नन्द जी को इस स्तोत्र के बारे में बताया था। इसमें वर्णित कथा के अनुसार, त्रिपुरासुर के वध के दौरान समय महादेव को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तब ब्राह्मा जी ने भगवान शिव को इस स्तोत्र और इसकी महिमा के बारे में बताया और भगवान शिव जी ने इसका पाठ किया।