Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्र में नौ देवियों की कृपा प्राप्ति के लिए करें ये पाठ

इस बार शारदीय नवरात्र की अवधि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। नवरात्र के दौरान भक्त देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना करते हैं जिससे घर-परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आप इस पावन अवधि में रोजाना नवदुर्गा स्तोत्रम् का पाठ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। आश्विन माह में आन वाले नवरात्र को शारदीय नवरात्र के रूप में जाना जाता है।इस पावन अवधि में इस दौरान माता रानी के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। ऐसे में आप इन नौ दिनों में माता रानी की उपासना के दौरान नवदुर्गा स्तोत्रम् का पाठ कर सकते हैं, जिससे आपको देवी के सभी स्वरूपों की कृपा की प्राप्ति हो सकती है। इससे जीवन में सुख-शांति आती है और कष्टों का भी निवारण होता है। चलिए पढ़ते हैं नवदुर्गा स्तोत्र।

॥ नवदुर्गा स्तोत्रम् ॥ ॥ देवी शैलपुत्री ॥ वन्दे वाञ्छितलाभायचन्द्रार्धकृतशेखराम्। वृषारूढाम् शूलधरांशैलपुत्री यशस्विनीम्॥1॥ ॥ देवी ब्रह्मचारिणी ॥ दधाना करपद्माभ्यामक्षमाला कमण्डलू। देवी प्रसीदतु मयिब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥2॥ ॥ देवी चन्द्रघण्टा ॥ पिण्डजप्रवरारूढाचन्दकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यम्चन्द्रघण्टेति विश्रुता॥3॥ (Picture Credit: Freepik) ॥ देवी कूष्माण्डा ॥ सुरासम्पूर्णकलशम्रुधिराप्लुतमेव च। दधाना हस्तपद्माभ्याम्कूष्माण्डा शुभदास्तु मे॥4॥ ॥ देवी स्कन्दमाता ॥ सिंहासनगता नित्यम्पद्माश्रितकरद्वया। शुभदास्तु सदा देवीस्कन्दमाता यशस्विनी॥5॥ माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्र की अवधि को उत्तम माना गया है। ऐसे में आपको इन नौ दिनों में माता रानी की विधिवत रूप से पूजा-अर्चना जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको देवी मां की कृपा प्राप्त हो सके और आपके जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन हो।