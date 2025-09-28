Language
    Maa kali Mantra: महा सप्तमी पर पूजा के समय करें इन मंत्रों का जप, खुशियों से भर जाएगा घर-संसार

    By Pravin Kumar Edited By: Pravin Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 08:00 PM (IST)

    ज्योतिषियों की मानें तो शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी (Maha Saptami 2025 Yoga) तिथि पर सौभाग्य योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में जगत की देवी मां काली की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। साथ ही सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलेगी।

    Maa kali Mantra: मां काली को कैसे प्रसन्न करें?

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी सोमवार 29 सितंबर को है। यह दिन देवी मां काली समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भक्ति भाव से देवी मां काली की पूजा की जाती है। साथ ही महा सप्तमी तिथि का व्रत रखा जाता है। शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी को दिन में नवपत्रिका पूजा और मध्य रात में निशा पूजा की जाती है। तंत्र सीखने वाले साधकों के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि खास होता है।

    धार्मिक मत है कि देवी मां काली की पूजा करने से साधक को जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस शुभ अवसर पर मंदिरों में मां काली की विशेष पूजा की जाती है। अगर आप भी देवी मां काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो शारदीय नवरात्र की महा सप्तमी पर मां जगदंबा की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय मां काली के नामों का जप करें।

    मां काली के 108 नाम

    1. ॐ काल्यै नमः

    2. ॐ कपालिन्यै नमः

    3. ॐ कान्तायै नमः

    4. ॐ कामदायै नमः

    5. ॐ कामसुन्दर्यै नमः

    6. ॐ कालरात्र्यै नमः

    7. ॐ कालिकायै नमः

    8. ॐ कालभैरवपूजितायै नमः

    9. ॐ कुरूकुल्लायै नमः

    10. ॐ कामिन्यै नमः

    11. ॐ कमनीयस्वभाविन्यै नमः

    12. ॐ कुलीनायै नमः

    13. ॐ कुलकर्त्र्यै नमः

    14. ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः

    15. ॐ कस्तूरीरसनीलायै नमः

    16. ॐ काम्यायै नमः

    17. ॐ कामस्वरूपिण्यै नमः

    18. ॐ ककारवर्णनिलयायै नमः

    19. ॐ कामधेन्वै नमः

    20. ॐ कारालिकायै नमः

    21. ॐ कुलकान्तायै नमः

    22. ॐ करालास्यायै नमः

    23. ॐ कामार्तायै नमः

    24. ॐ कलावत्यै नमः

    25. ॐ कृशोदर्यै नमः

    26. ॐ कामाख्यायै नमः

    27. ॐ कौमार्यै नमः

    28. ॐ कुलपालिन्यै नमः

    29. ॐ कुलजायै नमः

    30. ॐ कुलकन्यायै नमः

    31. ॐ कलहायै नमः

    32. ॐ कुलपूजितायै नमः

    33. ॐ कामेश्वर्यै नमः

    34. ॐ कामकान्तायै नमः

    35. ॐ कुञ्जेश्वरगामिन्यै नमः

    36. ॐ कामदात्र्यै नमः

    37. ॐ कामहर्त्र्यै नमः

    38. ॐ कृष्णायै नमः

    39. ॐ कपर्दिन्यै नमः

    40. ॐ कुमुदायै नमः

    41. ॐ कृष्णदेहायै नमः

    42. ॐ कालिन्द्यै नमः

    43. ॐ कुलपूजितायै नमः

    44. ॐ काश्यप्यै नमः

    45. ॐ कृष्णमात्रे नमः

    46. ॐ कुशिशाङ्ग्यै नमः

    47. ॐ कलायै नमः

    48. ॐ क्रींरूपायै नमः

    49. ॐ कुलगम्यायै नमः

    50. ॐ कमलायै नमः

    51. ॐ कृष्णपूजितायै नमः

    52. ॐ कृशाङ्ग्यै नमः

    53. ॐ किन्नर्यै नमः

    54. ॐ कर्त्र्यै नमः

    55. ॐ कलकण्ठयै नमः

    56. ॐ कार्तिक्यै नमः

    57. ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः

    58. ॐ कौलिन्यै नमः

    59. ॐ कुमुदायै नमः

    60. ॐ कामजीविन्यै नमः

    61. ॐ कुलस्त्रियै नमः

    62. ॐ कीर्तिकायै नमः

    63. ॐ कृत्यायै नमः

    64. ॐ कीर्त्यै नमः

    65. ॐ कुलपालिकायै नमः

    66. ॐ कामदेवकलायै नमः

    67. ॐ कल्पलतायै नमः

    68. ॐ कामाङ्ग्वर्धिन्यै नमः

    69. ॐ कुन्तायै नमः

    70. ॐ कुमुदप्रीतायै नमः

    71. ॐ कदम्बकुसुमोत्सुकायै नमः

    72. ॐ कादम्बिन्यै नमः

    73. ॐ कमलिन्यै नमः

    74. ॐ कृष्णानन्दप्रदायिन्यै नमः

    75. ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः

    76. ॐ कुमारीगणशोभितायै नमः

    77. ॐ कुमारीरञ्जनरतायै नमः

    78. ॐ कुमारीव्रतधारिण्यै नमः

    79. ॐ कङ्काल्यै नमः

    80. ॐ कमनीयायै नमः

    81. ॐ कामशास्त्रविशारदायै नमः

    82. ॐ कपालखट्वाङ्गधरायै नमः

    83. ॐ कालभैरवरूपिण्यै नमः

    84. ॐ कोटर्यै नमः

    85. ॐ कोटराक्ष्यै नमः

    86. ॐ काशीवासिन्यै नमः

    87. ॐ कैलासवासिन्यै नमः

    88. ॐ कात्यायन्यै नमः

    89. ॐ कार्यकर्यै नमः

    90. ॐ काव्यशास्त्रप्रमोदिन्यै नमः

    91. ॐ कामाकर्षणरूपायै नमः

    92. ॐ कामपीठनिवासिन्यै नमः

    93. ॐ कङ्गिन्यै नमः

    94. ॐ काकिन्यै नमः

    95. ॐ क्रीडायै नमः

    96. ॐ कुत्सितायै नमः

    97. ॐ कलहप्रियायै नमः

    98. ॐ कुण्डगोलोद्भवप्राणायै नमः

    99. ॐ कौशिक्यै नमः

    100. ॐ कीर्तिवर्धिन्यै नमः

    101. ॐ कुम्भस्तन्यै नमः

    102. ॐ कटाक्षायै नमः

    103. ॐ काव्यायै नमः

    104. ॐ कोकनदप्रियायै नमः

    105. ॐ कान्तारवासिन्यै नमः

    106. ॐ कान्त्यै नमः

    107. ॐ कठिनायै नमः

    108. ॐ कृष्णवल्लभायै नमः

