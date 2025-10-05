Sharad Purnima पर पूजा के समय राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जप, अन्न-धन से भर जाएंगे भंडार
ज्योतिषियों की मानें तो शरद पूर्णिमा के दिन वृद्धि योग (Sharad Purnima 2025 Yog) समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-सौभाग्य और आय में वृद्धि होगी। साथ ही सभी बिगड़े काम बनेंगे। देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है।
धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार 06 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। यह दिन धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर भक्ति भाव से देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है।
धार्मिक मत है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। साथ ही आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत करने के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी आर्थिक संकटों से निजात पाना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा को विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जाप करें।
राशि अनुसार मंत्र जाप
- मेष राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय 'ऊँ वसुन्धरायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- वृषभ राशि के जातक सुखों में वृद्धि के लिए पूजा के समय'ऊँ धनधान्य-कर्ये नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- मिथुन राशि के जातक कारोबार में सफलता पाने के लिए 'ऊँ पद्मालयायै नम:' मंत्र का एक माला जप करें।
- कर्क राशि के जातक मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पूजा के समय 'ऊँ स्वाहायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- सिंह राशि के जातक कारोबार में लाभ पाने के लिए पूजा के समय 'ऊँ लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- कन्या राशि के जातक निवेश से लाभ पाने के लिए पूजा के समय 'ऊँ दीप्तायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- तुला राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय ' ऊँ कमलायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- वृश्चिक राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए पूजा के समय ' ऊँ कामाक्ष्यै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- धनु राशि के जातक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूजा के समय 'ऊँ अमृतायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- मकर राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय 'ऊँ करुणायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- कुंभ राशि के जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय 'ऊँ पद्महस्तायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
- मीन राशि के जातक शरद पूर्णिंमा के दिन पूजा के समय 'ऊँ वरलक्ष्म्यै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।
