Sharad Purnima पर पूजा के समय राशि अनुसार करें इन मंत्रों का जप, अन्न-धन से भर जाएंगे भंडार

ज्योतिषियों की मानें तो शरद पूर्णिमा के दिन वृद्धि योग (Sharad Purnima 2025 Yog) समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। इन योग में देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से सुख-सौभाग्य और आय में वृद्धि होगी। साथ ही सभी बिगड़े काम बनेंगे। देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुखों का आगमन होता है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार 06 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। यह दिन धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर भक्ति भाव से देवी मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत भी रखा जाता है।

धार्मिक मत है कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। साथ ही आर्थिक संकटों से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत करने के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने की सलाह देते हैं। अगर आप भी आर्थिक संकटों से निजात पाना चाहते हैं, तो शरद पूर्णिमा को विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जाप करें।