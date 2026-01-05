Sakat Chauth 2026: सकट चौथ पर जरूर करें गणेश जी के 108 नामों का जप, विघ्नहर्ता हर लेंगे सारे संकट

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। पंचांग के अनुसार, हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ (Sakat Chauth 2026) का व्रत किया जाता है। इस दिन पर विशेष रूप से गणेश जी की पूजा-अर्चना की जाती है और उन्हें तिलकुट का भोग लगाया जाता है। साथ ही सकट चौथ की रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है।

